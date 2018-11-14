影》超狂！阿伯備3000條香腸瀑布 跟著禿子發大財

賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢大會人數爆棚，早早就去卡位，並準備整個架子的香腸瀑布，準備今晚發大財。(擷圖自中天新聞)

友善列印
中時電子報
賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢大會人數爆棚，早早就去卡位，並準備整個架子的香腸瀑布，準備今晚發大財。(擷圖自中天新聞)
錢潮跟著「禿子」走！香腸攤備1000條應戰。(中天新聞提供)

民進黨造勢場子有民主香腸，韓國瑜的造勢場子更有香腸瀑布吸睛！韓國瑜今(14)日在岡山集結造勢，各類攤商早早卡位去，其中最受矚目的是香腸攤商。賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢必定爆棚，已備妥2米高香腸瀑布，就等韓粉們上門今晚發大財。

高雄市長國民黨候選人韓國瑜喊出口號，「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這個政策已被高雄攤商認證，因為只要韓國瑜的造勢場子，他們全都賺到錢了。

韓國瑜競選總部日前透露，今晚岡山會師至少有5萬人參與，由於韓粉呼朋引伴爭相力挺，不排除屆時人數上看10萬人。人潮來了，攤商自然賺大錢的機會也來了。

一位賣香腸的攤商阿伯對中天記者說，韓國瑜說要翻轉高雄，他賣的香腸也要不斷翻轉，非常應景。他預估今天會來很多人，所以早上6點就出門卡位。阿伯說，他賣的手工香腸是自家灌製的，總計3千條香腸，預估全部賣完可賺6萬元。

阿伯還很高興透露，香腸早上就賣了一半，另準備2個2米高的香腸瀑布。他在攤位旁掛了一張紙牌，說自己的香腸是「翻轉高雄的香腸」，還會跟客人比1號支持韓國瑜。

(中時電子報)

影》跟著韓國瑜賺大錢 岡山羊肉店備料10倍「跟他拚了」
影》史上最狂選舉財！他去岡山 3hr狂賣200份韓總蛋糕
高雄》韓國瑜傳奇！胡幼偉建議籌拍「夜襲」男主角人選勁爆
林智堅直播剪髮 萬名網友關注歐… 南屯里跳蚤市場 民眾熱烈響應愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。