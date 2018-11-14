影》超狂！阿伯備3000條香腸瀑布 跟著禿子發大財

2018年11月14日 14:58 中時電子報 徐秀娥 、 尉遲佩玉

賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢大會人數爆棚，早早就去卡位，並準備整個架子的香腸瀑布，準備今晚發大財。(擷圖自中天新聞)

錢潮跟著「禿子」走！香腸攤備1000條應戰。(中天新聞提供)

民進黨造勢場子有民主香腸，韓國瑜的造勢場子更有香腸瀑布吸睛！韓國瑜今(14)日在岡山集結造勢，各類攤商早早卡位去，其中最受矚目的是香腸攤商。賣香腸阿伯預料韓國瑜岡山造勢必定爆棚，已備妥2米高香腸瀑布，就等韓粉們上門今晚發大財。

高雄市長國民黨候選人韓國瑜喊出口號，「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這個政策已被高雄攤商認證，因為只要韓國瑜的造勢場子，他們全都賺到錢了。

韓國瑜競選總部日前透露，今晚岡山會師至少有5萬人參與，由於韓粉呼朋引伴爭相力挺，不排除屆時人數上看10萬人。人潮來了，攤商自然賺大錢的機會也來了。

一位賣香腸的攤商阿伯對中天記者說，韓國瑜說要翻轉高雄，他賣的香腸也要不斷翻轉，非常應景。他預估今天會來很多人，所以早上6點就出門卡位。阿伯說，他賣的手工香腸是自家灌製的，總計3千條香腸，預估全部賣完可賺6萬元。

阿伯還很高興透露，香腸早上就賣了一半，另準備2個2米高的香腸瀑布。他在攤位旁掛了一張紙牌，說自己的香腸是「翻轉高雄的香腸」，還會跟客人比1號支持韓國瑜。

(中時電子報)