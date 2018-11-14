確保返鄉投票海運安全 航港局實施聯合督檢

航港局副局長劉志鴻(右一)至台馬之星聯合抽查。圖：航港局提供

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航港局主任秘書劉德財(左二)至新東方輪聯合抽查。圖：航港局提供

九合一地方公職選舉及公投將於11月24日登場，交通部航港局為確保搭船返鄉投票民眾的安全，於今(14)日至16日啟動船舶及客運場站聯合督檢，由航港局聯合檢查小組實施查驗，並預定21日前完成複檢，以達維護船舶航行及人命安全之目的。

航港局局長謝謂君表示，航港局訂有相關督檢計畫並於連續假期、旅遊旺季前夕皆會依此啟動督檢作業，本次因應九合一地方公職選舉及公投，且公投投票年齡降為18歲，預期返鄉投票人數應較以往更多，選舉是民主的基石，航港局有責任也有能力確保海運順暢，保障搭船返鄉的民眾行使憲法授予之權利。

為使海運順暢，並強化船舶航行安全管理，航港局即日起連續三日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督導」作業，對於載客船舶及客運場站全面抽查，檢查重點納入船舶設備、船員管理、場站之公共安全及營運服務與無障礙設備、設施等項目。

航港局將持續針對載客船舶及海運客運場站督導，也提醒航運業者應定期保養維護船舶，確保船舶適航性，另民眾亦可善用「載客船舶重要資訊 QR code查詢系統」立即透過手機反應，共同監督，打造更安全、友善的海運服務與環境。

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