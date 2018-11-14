南屯里跳蚤市場 民眾熱烈響應愛心捐創世基金會

2018年11月14日 15:46 中時 黃國峰

中市南屯里長林秋潭，日前發動「南屯里社區跳蚤市場愛心義賣活動」，吸引許多民眾挑選。（黃國峰翻攝）

中市南屯里長林秋潭，日前發動「南屯里社區跳蚤市場愛心義賣活動」，號召里民捐贈家中多餘物資提供義賣，吸引許多民眾挑選，愛心義賣所得5萬7千多元捐贈給創世基金會，活動人潮熱鬧滾滾。

林秋潭表示，經濟不景氣，民眾公益捐獻也縮水，知道創世照顧植物人經費來得困難，二個月前就開始籌備這個活動，不少里民將家裡用不到的書籍、玩具、衣物、家庭電器、日常用品、腳踏車等物品捐出來，志工也發了不少時間整理捐贈的物資，不少民眾也捐出幾乎全新的物品，例如就有民眾捐出幾乎全新的液晶電視，義賣一開始就被搶購走了。

活動現場在南屯國小圍牆旁人行道、南屯市場對面，一開始就吸引了大批民眾前來尋寶，除了愛心義賣外，也有中市稅務局文心分局及環保局的宣導攤位，TOP & ONE第一流行髮藝愛心義剪，中華易經研習推廣協會免費易經、卜卦等，南湖社區大學提供無痛刮痧、蝴蝶生態解說等，終場結算收入共5萬7千7百6拾元，當場全部捐助創世基金會台中分會，由創世基金會台中分會代表盧泰佑代表接受。

除了類式的義賣活動，林秋潭每天服務里民、地方建設行程滿滿，里民教育服務方面，書法班、歌唱班與繪畫班等常態性開設，老街巡禮、親子健行及老人樂齡班也不定時舉行，而燈亮路平水溝通等建設更是基本，林秋潭指出很榮幸爭取多年的南屯運動中心也在今年完工，希望里民多加利用，讓里內運動風氣興盛，運動健康又快樂。

(中時 )