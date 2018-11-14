他鄉變故鄉 移民署助移工點亮新夢想

2018年11月14日 15:32 中時 徐養齡

現場吸引百名移工參加。（徐養齡翻攝）

講座會場。（徐養齡翻攝）

內政部移民署新竹市服務站特別在14日結合科技部新竹科學工業園區管理局，於園區內探索館舉辦「他鄉變故鄉-移工關懷」講座活動，吸引上百位移工一同共襄盛舉，希望讓外籍移工們能將台灣視為第二個故鄉，而不僅是人生的過渡站。

活動上半場邀請到菲律賓籍的旅台藝術家馬力歐（Mario Subeldia）分享他的人生故事，馬力歐原本也是為了紓解家中困頓的經濟狀況，遠渡重洋來臺灣討生活的外籍移工，然而，大學時期就有跨足繪畫、舞蹈、服裝設計等領域的他，卻從未放棄他的夢想，瞭解過台灣法令後，毅然決然考取街頭藝人的執照，成為全台第一位取得街頭藝人執照的外籍移工。

如今，他不僅多次舉辦展覽，更曾受邀在菲律賓國宴上表演沙畫，他的經歷深受外籍移工朋友們嚮往。

在美國國務院今年年中公布的2018年人口販運問題報告中，台灣已連續9年榮獲評比的最佳等級，活動下半場便由新竹市服務站主任藍紹譽以人口販運為題進行演講，帶領移工認識我國人口販運的現況，以及政府有效打擊人口販運的成果，除了讓外籍移工們重新審視自身的就業環境與待遇外，也能讓他們知道如何幫助在家鄉或已經來台工作的同胞們免受人口販運之害。

藍紹譽表示，這場活動的目的主要在使竹科廣大的外籍移工朋友們都值得大家一起來呼應與防制人口販運，擁有良好的就業環境，更希望他們在工作之餘，能把台灣當成他們的家，在台灣找到他們自己發光發熱的人生新方向。

藍紹譽說，在現今的就業環境下，許多公司都大量聘用外籍移工以補充勞動力，身為全台首座科學園區的新竹科學工業園區，內有逾400家企業進駐，自然有許多外籍移工在園區內就業，這些外籍移工生活在你我身旁，如何使他們更加融入台灣社會，便是內政部移民署的一大努力方向。

(中時 )