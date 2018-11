2018年11月14日 15:03 中時電子報 林郁庭

洗衣標籤最底下出現一排英文字,寫著:「或是交給媽媽,她知道如何處理。」(圖/翻攝自爆笑公社)

衣服上的洗濯標示是用來指示洗衣時,如何正確地清潔處理各種材質的重要說明。近日有網友分享一個有趣的衣服標籤,上面會提醒洗衣溫度、可不可以漂白、熨燙溫度、晾乾等方式,竟然還一排英文字提供「終極大絕招」,保證不會出錯,超狂密技讓網友全笑翻。

有網友在臉書爆笑公社上分享照片,只見衣服標籤上依序寫著最高40度常規洗滌、不可漂白、低溫熨燙、懸掛晾乾、不可烘乾等洗衣指示,但最底下卻出現一排英文字,寫著:「或是交給媽媽,她知道如何處理。」(Or give it to our mother. She knows how to do it.)

搞笑照片一出,馬上引起網友們笑翻,誇讚這真是超強大絕招,「有媽的孩子像個寶」、「媽寶專用標籤」、「交給地方媽媽」。不過也有人吐槽,「才怪!媽媽什麼都麻丟洗衣機」、「媽媽把哥哥的羊毛衣從m洗成XXXL怎麼辦」、「不一定哦,我朋友有把皮衣丟去洗衣機洗的媽媽」。

(中時電子報)