台中》台中選前需要總統站台？蔡其昌：有大老二為什麼要打A

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民進黨今天行動中執會移師到台中；對於選前最後幾天，台中需不需要蔡英文總統站台？台中市長林佳龍競選總部主委、立法院長蔡其昌表示，「有大老二為什麼要打A？」林佳龍作為一個有政績的人，相對打政績牌比較有利。

對於蔡總統，蔡其昌認為，台中不一定適合，林佳龍的性格與台中人的性格，不宜太過藍綠對立，且林佳龍有政績，基本上她的政績牌會比對決牌，拉高雙方對立的局面有用。「愛來就來，她來對我們來講沒有不好，因為還是可以號召這些支持改革的人的支持，也是有幫助沒有幫助。」

他說，高雄傳統綠營比較強的地方，更需要比較大咖的人去，「我們是有整體觀念的人，我們不覺得這是不好」。新人、南部總統都可以，或者到傳統綠營基本盤都還沒拿到的人。

他指出，蔡英文對綠營來說還是有很大的一塊鐵粉，雖然得罪軍公教，但對於期盼改革的人，「我選區也有人覺得最偉大的總統就是蔡英文，因為她做了沒人敢做的事情」，所以蔡還是有傳統知識、理性的綠營支持者對蔡很推崇，「我不認為她是馬英九到執政第二屆那種狀況」。

選對會召集人陳明文分析，目前台中市區應該平手，縣區海線林佳龍應該會贏、山線還是基本在看政績牌，最近有個重大政績正在浮現出來，所以對選情會更樂觀；整體是樂觀，已經擺脫膠著；外傳顏清標很認真輔選，但是海線民進黨還是會贏，花博、民進黨基層組織是關鍵。

總統府秘書長陳菊中午藉民進黨在中部舉行中執會前，到后里森林園區參觀花博，面對媒體詢問是否是來為林佳龍舉辦的花博背書，陳菊說，「佳龍不需要背書，看到市府團隊的自信努力，花博很成功，是台中人的驕傲。」

民進黨洪耀福說，台中選情比較單純，林佳龍創造的政績，台中市民會很有感，佳龍在台中選舉狀況會比較樂觀。

(中時 )

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