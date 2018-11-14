新竹》首場政見發表 楊文科：老中青幼都照顧

2018年11月14日 15:43 中時 莊旻靜

新竹縣首場政見發表會14日上午在竹北市民活動中心舉辦，4名縣長候選人親自出席，抽籤抽出1號楊文科、2號葉芳棟、3號鄭朝方、4號葉芳棟，巧合的與候選人號次相同。楊文科說，他是素人參選，就遇到高格調選舉，也希望能再為新竹創下一個30年榮景。

楊文科表示，今年是他初次參選，但對手們彼此都不打口水戰，沒有抹黑、汙衊，他很幸運參加此場高格調選舉。不過楊文科也說，很多事情時空環境改變，也都會改變，「大環境不好，讓人民多繳一塊錢，就是不對的」，婉轉回應近日使他爭議纏身的地價稅議題。

楊文科也提到，遇到許多年輕人問他，為什麼要出來參選？他發現，中央政府許多措施失去民心，光是兩岸關係部分，使得觀光、旅宿、店家大受影響，而他參選，就是期望要為新竹打造下一個30年榮景。楊文科也強調他的科技背景，包含參與竹科、南科、中科發展等，對於科技業十分熟悉，手上握有「鑰匙」，能引進科技資源等。

楊文科提出「老中青幼通通照顧」、「拚經濟、重文教、享福利」等口號，也說新竹地區所得中位數高、年度消費破百萬，也仰賴過去幾任縣長的經營與發展，他也說，「經濟好，一切都好。」

楊文科在政見發表會中也提出各項交通建設，包含興建台大附中等，可以減少父母接送孩子的交通壅塞、以及學校不足等問題，未來也計畫成立青年事務局等。他說，「從光明六路順著走，就是勝利、就是成功。」

(中時 )