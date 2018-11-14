美中貿易戰關鍵期 川普高層經濟顧問內鬨

主張自由貿易的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow，見圖）13日在白宮外向記者發表談話的神情。（路透）

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中時電子報
自由貿易派經濟顧問柯德洛vs.保護派大將納瓦洛

川普政府內的保護主義派和自由貿易派再起衝突，主張自由貿易的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）批評保護派大將納瓦洛（Peter Navarro）

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，就在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平月底即將在阿根廷20國集團（G20）峰會期間會面，還有川普打算對進口汽車與卡車加徵關稅之際，美國政府至今仍沒有具體的統一戰略，以結束這場貿易戰，或促使北京讓步。

川普與習近平兩星期內即將會面，設法達成協議，以降低價值約3600億美元（11兆台幣）貨品的關稅。然而，川普政府的兩名高級貿易顧問卻似乎有截然不同的看法。

柯德洛周二接受CNBC專訪時，痛批主張極端保護主義的貿易顧問納瓦洛，表示對他抨擊華爾街介入美中貿易談判的說法不以為然。

納瓦洛說，就算有協議，也要按照川普總統的條件，而不是華爾街的條件。他表示，要是華爾街介入，並繼續涉入這些談判，這些人在美中之間穿梭斡旋，意味未來華府與北京達成的協議，都會有「銅臭味」。

柯德洛針對納瓦洛的觀點反駁道，雖然他倆相識已20年，但納瓦洛既不是川普，也不是美國政府的代言人。此外，他直指納瓦洛的說法大錯特錯，也未獲得任何人授權。柯德洛甚至表示，他大大幫了川普總統倒忙。

柯德洛對納瓦洛的反駁，凸顯了川普經濟團隊中兩派的拉鋸與緊張。其中柯德洛與財長梅努欽（Steven Mnuchin）主張自由貿易，認為美中貿易戰最終的目標，其實旨在促進全球更多自由貿易。

反之，納瓦洛、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），還有商務部長羅斯（Wilbur Ross）等人則認為，川普政府需要對北京採取強硬立場，而這正對了川普數十年來倡議加課關稅與限制貿易的胃口。

(中時電子報)

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文章來源：Trump's top trade advisers appear to be on wildly different pages as the China trade war hits a critical stretch

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