蘋果西打出包 衛福部斥「明知故犯」

2018年11月14日 15:20 中時 陳志祥

大西洋飲料公司的「蘋果西打」傳出變質，問題產品通報時序到底有否問題，衛福部長陳時中今（14）日在立院說了「初步認為有明知故犯」的重話，衛福部將徹查清楚，若有明顯違法將會「從重裁罰」。

立院衛環委員會今天召開全體委員會，立委黃國昌質詢，大西洋飲料公司的蘋果西打在9月初就有問題，當時該公司推說是搬運過程因熱脹冷縮而讓空氣跑進去，產生產品變質，這根本是在說謊。

黃國昌進一步指出，情件演變到昨天大家無法忍受，該公司才告訴消費者的是「生產線機械故障」所致，這代表第一時間告訴消費者是說謊，文過飭非，7月發現有問題拖延到昨天才願意下架。

對此，衛福部長陳時中表示，他接到的報告是上個月才知道這個訊息！黃國昌接著表示，大飲公司在7月開始接到訊息，自己的檢驗報告也知道有問題，卻在昨天才願全面下架，這把消費者當什麼？

黃國昌大分貝指責，這事件已不是企業良心問題，而是嚴重違法，消費者還要繼續忍受嗎？陳時中說，初步看起來大西洋飲料公司有一點明知故犯的情況！黃國昌馬上接話說：「就是明知故犯，根本沒把消費者放在眼裡。」

質詢砲火一轉，掃到新北市政府，黃國昌表示，當時消費者投訴新北市政府時，新北市的回覆是「9月抽驗產品尚符合規定」，可是昨天新北市政府大動作要求全面下架，這是在欺騙社會！人家早就檢舉了，新北市還說符合規定。

黃國昌希望中央主管機關起責任徹查到底誰在包庇？陳時中說，沒有問題。陳時中也會督導食藥署強力查辦，目前針對業者提出來的時序確有強烈懷疑是可以依照違反食安法第15條之一的適用。

衛福部可望以違反第十五條之一對付業者，將處以6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大得命其歇業、停業一定期間。食藥署長吳秀梅說，等到時序釐清後，若有明顯違法將會從重裁罰。

(中時 )