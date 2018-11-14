台南》高思博連推2支CF關心市民經濟問題

2018年11月14日 16:03 中時 曹婷婷

高思博日前在網路推出「未來台南、高雄共同拼經濟」競選CF，獲得廣大網友回響，其中一句「政治留在台北，我們在這裡只要拚經濟」激怒長期在台南搞政治的民進黨，硬要牽扯國民黨台南市長候選人高思博太太周韻采中華電信獨董是政治酬庸，反遭周韻采霸氣反擊；力挺愛妻的高思博14日再推第2支CF續談經濟議題。

高思博陣營今天指出，日前在網路推出「未來台南、高雄共同拚經濟」競選CF，因為貼近真實台南，在網路廣為流傳，但其中一句「政治留在台北，我們在這裡只要拚經濟」卻激怒長期在台南搞政治的民進黨。

為了「政治留在台北，我們在這裡只要拚經濟」這句話，民進黨台南市黨部發布新聞稿牽扯國民黨台南市長候選人高思博太太周韻采三年前任中華電信獨董是政治酬庸，未料周韻采一句「我不是北農吳音寧」的霸氣回應，引來更多網友的讚聲。

第2支CF「幸福2號」用電影手法呈現跨越時空後，換人做看看的願景，續談庶民經濟議題，呼應韓國瑜「就是不在台南談政治」！以「經濟就業、北漂青年返鄉」訴求打動人心，號召年輕人一起用手中一票，實現幸福台南的夢想。

高思博表示，現在拚經濟才是最重要的事，台南選戰已經跳脫藍綠對決，重點在於誰能為台南的經濟帶來改革、為年輕人帶來希望？到底誰才能讓南台灣出頭天？究竟是「高思博+韓國瑜」？還是「黃偉哲+陳其邁」？他贊同韓國瑜「把產品賣出去、人才走進來」說法，只有放下政治，專心拚經濟，才能為市民帶來好的生活。

(中時 )