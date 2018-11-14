導演焦喆英不滿盤查衝撞員警 遭大外割逮捕再罰3萬

2018年11月14日 15:46 中時 李文正

網路電影導演焦喆英今年小年夜（2月14日）搭計程車到南港高鐵站，因車票問題在車上與服務人員聯繫，員警上前驅趕計程車時，焦與員警口角「媽的！催什麼催」，隨即下車拿行李，且拒不出示身分證件，還用身體碰撞員警，而遭壓制逮捕，士林地院審結，依對執法的公務員施以強暴，判處拘役30日，得易科罰金3萬，可上訴。

48歲焦喆英曾在台灣擔任電視節目綜藝人，現在製作優良的網路電影，擔任博大影業負責人，最近在大陸拍片，從事媒體工作25年，曾與歐漢聲、翁滋蔓等人合作。焦當天晚上7點15分搭乘計程車到南港高鐵站，發現可能錯過訂位班次，打電話詢問高鐵服務人員有沒有辦法補救，自己又訂成台中到台北，在計程車上以電話詢問該如何處理，過程1分多鐘，導致疏導交通的員警上前驅趕，要求司機出示駕照、行照。

司機出庭作證說，他有詢問焦是否要轉到前方暫停，員警上前趕車時，焦坐在後座回「媽的，催什麼催」，隨即付錢下車到後方拿大件行李。員警則說「先生不要這麼生氣」，焦回以「我就是不出示，有本事你就把我帶回警局啊」，接著執意要離去，員警伸手阻攔，他用胸部、肚子和手等部位碰撞員警身體，接著就被員警以「大外割」壓制在地上。

焦開庭稱，高鐵站前當時車流順暢，可能是值勤的員警該放假沒有放假，心情不好，短短停靠路邊1分13秒，員警就上來驅趕，他才回答「你在大聲什麼！」接著就去拿行李，員警竟然用大外割將他摔倒，膝蓋受傷到現在都還沒復原。

法官勘驗員警秘錄器發現，焦情緒、反應激烈，被壓制在地上還大感「媽的，我的電腦，就只會擾民，還會做什麼！」過程中，員警均理性溝通、無主動攻擊或辱罵言語。

判決指出，員警站在紅線旁已經多等1分鐘，執法上給予很多的彈性，但焦卻因退票、換票心情不佳，藉著怒氣陸續對員警口出惡言，雖未達侮辱人格的程度，但已讓員警有合法盤查身份的理由，而焦不僅不出示證件，嗆聲「有本事把我帶回警局」，拖著行李執意要離去，當員警阻止時，還不斷向前推擠、碰撞員警身體，已達藐視公權力的挑釁的程度，斲傷警察威信，犯後還否認犯行、毫無悔意，考量焦2005年間曾犯偽造文書罪的素行，判處拘役30日。

(中時 )