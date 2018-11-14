台北》闖藍營票倉談施政理念 柯P不忘酸新北市前官員貪汙

2018年11月14日 15:54 中時 張潼

台北市長柯文哲今白天都安排在藍營票倉文山區拜票、演講，剛剛他出席「獅子會後援會成立大會」發表演講，暢談自己4年施政成果、施政理念，強調自己很認真也不貪汙，是他很驕傲的地方，「新北市連副市長都貪汙要被抓去關了」，暗酸新北前副市長許志堅涉嫌收賄，二審被判刑10年。

柯文哲自上周四請假以來，無論辯論會、政見發表會，或是在各造勢場合的演講，都提到自己任內鄰里交通改善計畫、仰德大道車禍事故減少、到宅醫療服務、還債530億、招商可連3年全台灣第一名、北門重現等政績，並強調自己的執政理念，就是對的事情做、不對的不要做、認真做，政治要落實在生活中的每一天。

柯文哲接著酸藍綠兩黨說，他還債530億，藍綠都說他做帳，如果做帳可以還債，那國民黨、民進黨趕快認真做帳啊，「甲咖賣（台語，意指想得美）！」他還說，這4年如果有什麼驕傲的地方，大家有聽過北市府有傳出過弊案嗎，哪個BOT案有被政論節目討論過嗎，有聽過局處首長因為貪汙下台嗎，「新北市連副市長都貪汙要被抓去關了！」

柯文哲說，就是因為每天早上7點半準時開晨會，官員晚上無法應酬，「好膽去喝酒啊！每晚喝酒到2、3點要坐市長前面，我看你身體多好，第一天可以，第二天第三天就凍未條！」加上追加預算、預算執行率差的局處要進來報告，現在都有改善；而且，只要市長不貪汙，副市長就不會貪汙，局處長、科長也就都不會拿錢。

柯文哲最後強調，今天演講他也不想講什麼偉大政治理念，就是不貪汙、刻苦耐勞，讓政治落實在每一天的生活中。

主辦單位、尪公獅子會長張幸松會前也幫柯文哲助陣，向在場近百位年齡較長的聽眾喊話，多支持柯市長，現在選情真的有危機，雖然很多人在罵取消重陽敬老金，但其實市府做很多真正照顧長輩的事，例如肺炎疫苗注射、老人共餐、石頭湯計畫和成立日照中心等；肩負輔選任務的民政局長藍世聰，今下午也特別請假陪柯到場。

(中時 )