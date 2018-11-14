台北》闖藍營票倉談施政理念 柯P不忘酸新北市前官員貪汙

台北市長柯文哲今白天都安排在藍營票倉文山區拜票、演講，剛剛他出席「獅子會後援會成立大會」發表演講。（張潼攝）

友善列印
中時

台北市長柯文哲今白天都安排在藍營票倉文山區拜票、演講，剛剛他出席「獅子會後援會成立大會」發表演講，暢談自己4年施政成果、施政理念，強調自己很認真也不貪汙，是他很驕傲的地方，「新北市連副市長都貪汙要被抓去關了」，暗酸新北前副市長許志堅涉嫌收賄，二審被判刑10年。

柯文哲自上周四請假以來，無論辯論會、政見發表會，或是在各造勢場合的演講，都提到自己任內鄰里交通改善計畫、仰德大道車禍事故減少、到宅醫療服務、還債530億、招商可連3年全台灣第一名、北門重現等政績，並強調自己的執政理念，就是對的事情做、不對的不要做、認真做，政治要落實在生活中的每一天。

柯文哲接著酸藍綠兩黨說，他還債530億，藍綠都說他做帳，如果做帳可以還債，那國民黨、民進黨趕快認真做帳啊，「甲咖賣（台語，意指想得美）！」他還說，這4年如果有什麼驕傲的地方，大家有聽過北市府有傳出過弊案嗎，哪個BOT案有被政論節目討論過嗎，有聽過局處首長因為貪汙下台嗎，「新北市連副市長都貪汙要被抓去關了！」

柯文哲說，就是因為每天早上7點半準時開晨會，官員晚上無法應酬，「好膽去喝酒啊！每晚喝酒到2、3點要坐市長前面，我看你身體多好，第一天可以，第二天第三天就凍未條！」加上追加預算、預算執行率差的局處要進來報告，現在都有改善；而且，只要市長不貪汙，副市長就不會貪汙，局處長、科長也就都不會拿錢。

柯文哲最後強調，今天演講他也不想講什麼偉大政治理念，就是不貪汙、刻苦耐勞，讓政治落實在每一天的生活中。

主辦單位、尪公獅子會長張幸松會前也幫柯文哲助陣，向在場近百位年齡較長的聽眾喊話，多支持柯市長，現在選情真的有危機，雖然很多人在罵取消重陽敬老金，但其實市府做很多真正照顧長輩的事，例如肺炎疫苗注射、老人共餐、石頭湯計畫和成立日照中心等；肩負輔選任務的民政局長藍世聰，今下午也特別請假陪柯到場。

(中時 )

台南》高思博連推2支CF關心市民… 高雄》吳敦義分析韓流效應 全因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。