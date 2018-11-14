高雄》吳敦義分析韓流效應 全因「素珠去高雄」？

2018年11月14日 15:35 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義14日剖析黨內高雄市場候選人韓國瑜的「韓流」效應何來，他認為是韓國瑜點出20年來高雄的蕭條與下降，所以韓流出現，且韓的機智、淺白語言讓民眾了解，再這樣下去不行。吳敦義並諷刺，目前大家都說「素珠到高雄」，因為很多店家上頭貼紅紙張寫著「售」、「租」，台語唸起來就像「素珠」。

吳敦義14日在中常會上表示，馬政府2015年觀光客突破千萬，前幾年每年增加1百萬，理應到蔡政府應該再增加到1100萬，但現在觀光局把轉機、外籍配偶回鄉探親都廣泛列入境外旅客數目，才勉強達到1千萬人左右。

吳敦義指出，包含遊覽車、旅舍、民宿，墾丁住房率不到五成，很多倒店潮都在這一兩年出現，夜市生意都蕭條很多，還有集體要賣幾百部遊覽車的情況。

吳敦義稱，難怪高雄有些店掛布條「民進黨不倒、高雄不會好」、「民進黨不倒、台灣不會好」、「民進黨不倒、經濟不會好」。

他提到，自己在高雄很多年，中正路上大同百貨一帶，過去是最繁華熱鬧的地帶，也是新興區最重要的一條路，現在十家店有五家關門。因此，韓國瑜在高雄才會說「又老又窮」，跟過去幾十年不同。

吳敦義還大講諧音哏，說現在大家都說「素珠去高雄」，其實是「售租去高雄」，不少店家上頭貼紅紙張寫著「售」、「租」。吳敦義稱，可見韓國瑜旋風，點出20年來高雄的蕭條與下降，韓的機智和淺白語言讓民眾了解，再這樣下去不行。「應該要讓我們的貨，包含海產、農產、高科技產品能銷出去；客人能進來，來觀光、買東西，且全國各縣市應該有這樣的發展」。

(旺報 )