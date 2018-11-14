億圓富吸金45億 10名主嫌各判刑10年、數月不等徒刑

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億圓富集團成員涉嫌自2016年起，非法吸金45億逾元，新北地院今依違反銀行法、詐欺罪等將擔任集團顧問的主嫌吳松霖判刑10年4月、執行長陳東豐判刑11年、其餘副總級重要幹部則分別判刑10年數月不等；受害者成立自救會到法院外抗議，部分成員認為刑度過輕。

億圓富集團總裁周瑞慶、吳松霖、陳東豐等人，向投資人宣稱旗下跨足渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業等產業，共有20多間公司，未來還將上市上櫃，且投資後每月可領2萬顧問費等，塑造集團規模龐大的假象，誘騙數百名投資人受騙，自2016年起共非法吸金45億餘元。

檢調2016年底展開搜索，今年4月將全案起訴，周瑞慶卻趁著檢調搜索時趁隙逃逸，直到今年中秋節落網，被羈押禁見至今，仍在審理中。

新北地院今針對其餘主嫌開庭宣判，擔任集團顧問的吳松霖判刑10年4月、執行長陳東豐判刑11年、其餘文男、詹男等副總級重要幹部則等各判刑10年數月不等；對此億圓富自救會部分成員認為，許多受害者被騙到家破人亡，甚至有人為此輕生、憂鬱症纏身，不滿刑度過輕。

3、40位自救會成員到法院外舉布條抗議，認為擔任億圓富集團的董監事、相關會計、行政人員等重要幹部都未被偵辦，且部分共犯在檢調搜索前已成功脫產，受害者求償無門，呼籲檢調儘速查明，還給受害者和家屬公道。

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