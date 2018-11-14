臉部虛擬移植「3D漂漂」APP 臉型變化15秒輕鬆掌握

2018年11月14日 15:47 中時 魏怡嘉

「醫生，我想要Angelababy的鼻子！可以幫我直接整成那個樣子嗎？」一名30歲OL為了改變蒜頭鼻的外貌，從網路上找了圖片求診，卻因為臉型太圓被醫師勸退。整形外科醫師表示，愛美的醫美族在整型時常會提出許多夢想樣貌，但不能只看著單一五官，還要配合臉型「三庭五眼」、「四高三低」的比例，才能評估實際術後成效。

新光醫院耳鼻喉部及醫學美容中心醫師邱昱勳表示，國內整型手術以頭臉部手術63.8％最多。多著重在臉部及五官的改造，另外，玻尿酸、肉毒桿菌等微整型也是重要的醫美項目，術前的評估、術後的病患管理及衛教更不可輕忽。

邱昱勳指出，為什麼選了想要的五官放上去還是不好看，這是進行微整及醫美消費者最常有的疑問，事實上，除了五官單一的樣貌，搭配的臉型也很重要，傳統臉型完美比例是指「三庭五眼」，也就是從額頭頂端到眉毛、從眉毛到鼻子、從鼻子到下巴，各佔臉部比例的1／3。臉的寬度以眼睛的寬度為測量標準，可均分成5個等份的完美比例。

亦即如果民眾的臉型偏圓或過短，放上Angelababy的鼻子，比例一定會不合，反而造成反效果，邱昱勳表示，若在術前有3D攝影的輔助，可以幫助消費者更快找到適合自己臉型的鼻型或眼型，進一步再與醫師討論，不僅節省時間，也可以減少溝通上的落差。

現已有FaceDiary「3D漂漂」APP的開發，利用AR技術，讓消費者可以在進行醫美手術前，輕鬆把想更換的他人鼻型或五官模組放到臉上模擬，其已在Apple Store上架，只要是搭載3D相機的iPhone X系列手機皆可免費下載使用。

邱昱勳並提醒，在進行醫美評估前，消費者要記住重點三要：分別是一、要了解治療，清楚知道各種治療方法的適應症。二、要慎選合格醫師，找學有專長且經驗豐富的醫師。三、完整評估，術後恢復過程及了解術後可能會有的併發症，若是可以在治療前透過3D漂漂APP評估三庭五眼、四高三低的比例，同時模擬五官置換，會更有助於「預」見成效。

(中時 )