市售枕頭套 宜得利中文標示不清

2018年11月14日 15:53 中時 王思慧

購買商品前，可檢視有無標準檢驗局的「商品檢驗標識」。（翻攝標檢局網站）

枕頭套與臉部肌膚直接接觸，材質不可不慎。為確保市售枕頭套的品質安全，消基會與經濟部標檢局合作，於今年上半年在量販店、百貨商行等販售地點及購物網站等通路抽驗，其中赫見宜得利家居公司（IKEA）標示不清，若限期未改正，依商品檢驗法可罰10萬元以上100萬元以下罰鍰。

消基會董事長雷立芬表示，這次隨機購買15件不同廠牌的枕頭套進行檢測，結果發現「商品檢驗標識」有2件不合規定，「中文標示」有3件不合規定。有些商品必須有檢驗標識，但在這次抽驗中，發現有的廠商會把外包裝拆掉，也不符規定。

其中宜得利家居公司，違反商品標示法，未標示「複合纖維」個別纖維成分含量；在momo購物網的商品，未標示生產國別外，雖然標示100％純棉，但棉只有49.9％，其他都是聚脂纖維，也有纖維成分標示不符的情形，即使是通路商，也應扮演好守門人的角色。

標檢局簡任技正鄭慶弘指出，消費者應購買有標示「商品檢驗標識」商品，才有品質保障。在購買時，除用手觸摸檢視枕頭套布料質感外，消費者也可嗅覺檢查，如有刺鼻異味請勿購買。並留意所列的注意事項及洗滌方式，在使用前最好先洗滌過，以減少吸附在其表面化學物質含量。

另外，依據「織品標示基準」第3點規定，國內產製者，應標示製造廠商或委製商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。尺寸或尺碼、生產國別（製品主要製程地生產國別）、纖維成分及填充物成分也要標示。洗燙處理方法標示則應包含「水洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」圖案。

(中時 )