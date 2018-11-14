香港度假新時尚 周休加一天海陸雙享

2018年11月14日 15:49 工商 姚舜

以香港為母港的星夢郵輪「世界夢號」，船上「繩索教練場」非常受到年輕旅客歡迎。（圖／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉3天2夜航程固定於每周五傍晚出航，在船上可欣賞維多麗亞港無敵夜景。（圖／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉船上「VR探索館」，有各種VR遊樂設施，是全球規模最大的海上VR遊戲中心。（圖／姚舜）

15萬噸的星夢郵輪〈世界夢號〉，船上有不同等級與「刺激度」的滑水道，大人或小朋友都可以體驗。（圖／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉像一個「海上城市」，而且「城開不夜」，深夜都有娛樂節目表演。（圖／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉船尾設計有專辦潮趴的「Zouk海灘派對俱樂部」，愈夜愈瘋狂。（圖／姚舜）

到香港搭郵輪，登船前或下船後可在香港多停留一或兩晚，並找時間品嘗香港小吃。（圖／香港旅遊發展局）

到香港搭郵輪並多停留幾天，在船上或陸地上都可以享受米其林星級美食。（圖／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉是「為華人而生」，船上除有中文標示與華語服人員，甚至更有麻辣鍋可以享用。（圖／姚舜）

香港近年新開發了許多新興景點，到香港搭郵輪可以登船前或下船後，造訪這些景點。（圖／姚舜）

香港蘭桂坊或SOHO區有許多時尚小酒館或PUB，傍晚就開始提供Happy Hour供應餐酒小食。（圖／姚舜）

全聯員工獎勵旅遊團不僅搭了郵輪，還參加了香港年度餐飲盛會「香港美酒佳號佳餚巡禮」，讓員工在內開心吃喝。（圖／姚舜）

10月下旬，全聯福利中心舉辦獎勵旅遊慰勞全台連鎖門市1200多位菁英幹部同仁，5天的行程，一行人去了香港迪士尼樂園、香港海洋公園、參加了一年一度的「香港美酒佳餚巡禮」，到又一城購物廣場與東涌東薈城開心購物Shopping，還前往跑馬地賽馬會場看賽馬並辦趴。此外，他們更搭上了星夢郵輪旗下15萬噸的「世界夢號」超級豪華郵輪，體驗了一次難忘的豪華海上假期。

5天？只用5天？就又去香港迪士尼加海洋公園，還去購物血拚加看賽馬，同時還能搭郵輪

！這正是香港旅遊發展局與星夢郵輪公司正積極對台灣赴海外旅遊市場推廣的「進階版郵輪旅遊新體驗」，全聯的獎勵旅遊行程可以稱為「機+酒+船」，吃喝玩樂加上買，陸上加海上都玩到，充實精彩、5天搞定，除了計畫辦員工旅遊或獎勵旅遊的企業可以參考，不想請太多天假、又想搭豪華郵輪並在香港透透氣散散心的自由行旅客，也可以參考這樣的架構規畫自己的假期。

郵輪旅遊在台灣愈來愈受歡迎，在累積足夠的從台灣登船的海上之旅經驗後，愈來愈多旅人購買「Fly Cruise」（海空聯營套裝），搭飛機到國外登更大、更豪華的郵輪享受海上假期。而「出國搭郵輪」因要搭飛機、再登船，「理論上」這樣的假期天數較長，需要請較多天的假。但香港例外，除了飛行航程短，星夢郵輪「世界夢號」去年以香港為母港後，設計推出有3天2夜、周五傍晚出航的短天數航程，使得「Fly Cruise」變得迷你化，因為跨周休，懂得「精算」的上班族甚至只需請一天假，就可以享受一趟「機+酒+船」的假期。

全聯的獎勵旅遊團就是善用香港地利優勢，安排同仁搭機到香港，並先下榻迪士尼探索家度假酒店興香港當地酒店各一晚後，第三天（周五）傍晚前往啟德郵輪碼頭上星夢郵輪「世界夢號」，2晚豪華海上巡遊後，周日再回啟德碼頭，下船後先到購物商城購物再赴賽馬會場，晚上再搭機返台。

感受「香港+郵輪」的新玩法，可以在搭乘郵輪前或下船/後停留香港，天數可長可短，旅館飯店亦豐儉由人，自由配套。在即將登場的「ITF台北國際旅展」，翔順、永業、雄獅3家旅行業者即設計推出「星夢郵輪世界夢號香港海陸空假期」，含機票、二晚郵輪體驗，再加香港住一晚，旅展限定4航次，四天三夜只要9,900元(未稅），極具吸引力。

3天2夜、沒有岸上觀光（shore excursion）的郵輪行程會不會太「乾」？記者實地體驗採訪的心得是：不但不會，有些人恐怕還會覺得時間不夠、玩不過癮！

〈世界夢號〉排水量15萬噸，長335米、寬40米，甲板18層，可搭載3378名旅客，共有1686間艙房，客房數比全台客房數最多的台北君悅酒店還多了1倍。客房中有超過7成附有露臺，超過100間可相互連通，非常適合家庭旅客。除此，〈世界夢號〉更以「船中船」概念，規畫有配有歐式管家服務的「星夢皇宮」貴賓樓層，下榻該樓層的客人有自己的餐廳，甚至專屬泳池與休閒娛樂空間。

船大，設施就多，〈世界夢號〉船上的休閒娛樂、運動健身、養生美容，以及餐飲購物設施之多樣豐富，教人嘆為觀止，其中有不同刺激度的「水上滑梯樂園」、懸在船身外側高空垂降體驗的「繩索教練場」、專辦潮趴的「Zouk海灘派對俱樂部」，以及全球規模最大的VR遊戲中心「VR探索館」，都可望為客人帶來連陸上亦少有的極致娛樂與冒險體驗，這些設施也讓不少客人一玩再玩、流連忘返。

〈世界夢號〉是「為華人旅客而生」，船上設施全有中文標示、華語服務，並有「麻將棋牌室」、「麻辣火鍋餐廳」、24小時不打烊的亞洲美食餐廳「藍湖」，以及提供中式按摩的「東方理療中心」，台灣客登船不必擔心語言問題。

星夢郵輪〈世界夢號〉以香港為母港後，這艘船如今在許多港澳人眼中已取代了度假飯店，成為一個「海上度假勝地」。在我眼中，這艘豪華郵輪等同一個「小城市」，所以港旅局攜手星夢郵輪推廣「香港+郵輪」的假期，你也可以稱為「雙城記」，一個在陸上，一個在海上。

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