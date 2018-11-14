日本干貝被魚目混珠 業者偽造貼紙以低賣高

食藥署查獲偽造小包裝外盒及安全認證貼紙之干貝產品。圖食藥署提供

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日本安全認證貼紙正版(右)及偽造品(左)對照。圖食藥署提供

日本進口干貝竟有台灣黑心業者魚目混珠，偽造「日本安全認證」貼紙，以低賣高，大賺價差！食藥署今天公布與檢警聯手破獲高雄市昇洋行偽造日本安全認證貼紙，把較低價、未經認證的大包裝干貝，混充高價貨賣出，進口量高達9千公斤，目前僅扣下6490公斤，其餘可能通通都進了消費者肚子，不法獲利估71萬。

食藥署日前接獲檢舉，與檢警聯手查獲該業者輸入日本門脇水產製造廠小包裝外盒，取得合法認證貼紙樣式印製包裝盒後，再把從其它日本製造廠進口的大包裝干貝裝入私製的高價品外盒及防偽標籤，疑似以低價品混充販售給消費者。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，日方是主動透過駐札幌辦事處檢舉，而稽查人員亦於現場查獲偽造日本安全認證貼紙的干貝產品6490公斤，全數由保安警察第七總隊進行扣押，該公司產品主要銷往台北市傳統市場，而經高雄市衛生局查察通路端，目前已無相關問題產品，可能都已販售，被消費者吃下肚。

劉芳銘說，該項日本安全認證貼紙，為有機、產地自主認證，業者利用同時進口高價品以及低價品，兩者皆是合法進口輸入，吃了沒有健康疑慮，只是輸進台灣後被改包裝，但業者為何要這樣做，原因還待檢調查證，推估不法獲利約71萬。

食藥署指出，日本安全認證貼紙其背面具有防偽圖樣；而昇洋行偽造的安全認證貼紙背面為空白，偽造品包裝盒材質及顏色與真品亦不相同，可藉此區別辨識偽造品及真品。

食藥署表示，昇洋行偽造認證貼紙行為，涉及刑法販賣虛偽標記商品罪嫌以及詐欺取財罪嫌，後續由屏東地檢署偵辦中；同時依違反食品安全衛生管理法規定，標示不實，可處4萬元以上、4百萬元以下罰鍰，相關違規產品應限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

(中時 )

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