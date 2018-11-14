不醉不罷休的蜂蜜檸檬 網友心中第一的是這杯

2018年11月14日 16:06 中時電子報 陳儷方

網路溫度計統計網友心中的蜂蜜檸檬排名。（圖／翻攝網路溫度計）

蜂蜜檸檬在台北市長候選人電視辯論後爆紅，引發跟風熱潮。（圖/資料照姚志平攝、翻攝自全家行動購App）

台北市長候選人電視論，歪樓歪得很嚴重，現在大家只記得兩件事，一個是喝的蜂蜜檸檬，一個是唱的「人生短短幾個秋」，蜂蜜檸檬是很常見的飲料，不少手搖飲料店都有賣，網路溫度計以這1年來的網路數據，算出網友心中的第一名蜂蜜檸檬飲，就是手作功夫茶的「蜂蜜檸檬蘆薈」，零負評，不容易啊！

手作功夫茶聽到了網友們的呼喚，在官方臉書發起「人生短短幾個秋呀，不抽不罷休」活動，留言轉分享就抽陶瓷馬克杯一組；留言轉分享的網友，到門市買蜂蜜檸檬蘆薈大杯，第二杯半價。

至於第2、3名，依序是五十嵐、茶湯會，其實這2家的好感度都差不多，但五十嵐的負評又比茶湯會少一些，因此五十嵐排名比茶湯會前面一點。網路溫度計也引用中時電子報的報導指出，馬偕營養師趙強提醒，蜂蜜檸檬就是一種飲料，又甜又酸，要小心可能導致蛀牙。

搭上蜂蜜檸檬買氣的，還不只手搖飲料店，包裝飲料也與通路合作促銷，全家超商的「蜂蜜檸檬水」買10送10秒殺，搶不到的多數網友，只能大嘆殘念。

(中時電子報)