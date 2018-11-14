2018年11月14日 15:47 中時 呂筱蟬

啟英高中成立設計群就業導向專班。(呂筱蟬攝)

桃園市私立啟英高中室內設計科，14日與台灣廚具櫥櫃廠商發展協會合作辦理「系統家具設計製造」就業導向課程專班。校方規畫一系列與業界合作的課程，希望培養學生就業即戰力。

校方與台灣廚具櫥櫃廠商發展協會合作，規畫一年級除在校學習基本設計理論外，並提供相關產業的「職場體驗」課程；二年級在校學習室內設計的手繪製圖與電繪製圖能力，協會提供每位學生一週「業界實習」課程；三年級由協會提供優秀業師進行「協同教學」，指導學生相關主題專題製作與就業相關專業訓練，學生於畢業前在產業機構實習一個月，畢業後可鼓勵學生在原廠家直接就業，無縫接軌，增進就業媒合的成功機會。

協會不僅支援優秀的業界師資，提供在地學子完整的職前訓練，學生在學期間的實習，更額外提供工作津貼、通勤交通費、膳食費等，讓學生無後顧之憂，專心融入工作環境，實習結束保證就業，也為桃園地區技職教育立下「產學合作」的標竿。

今年室內設計科更與產業界成立就業導向專班，目標鎖定第一屆培訓學員能百分之百就業，讓學生職涯能有更豐富、更長遠的發展，配合現階段政府技職教育前瞻計畫朝學生、學校、業界「三贏」的目標邁進。

(中時 )