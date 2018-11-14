健行科大帶領海外青年體驗台灣

健行科大帶領新加坡海外青年體驗台灣。(校方提供)

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為增進海外華裔青年的華語文能力，進而認識中華文化，桃園巿健行科技大學承辦僑務委員會「2018年僑務委員會海外青年華語文研習班新加坡班」，活動舉行啟動儀式，現場共有60位來自新加坡青年與6位隨團老師，一同到健行科技大學參加為期21天的華語學習活動。

僑務委員會宋守中簡任視察表示，配合政府積極推動「新南向政策」，與各國的互動逐漸頻繁，台灣位處東亞中心，必須和其他國家共享資源、人才與市場，與區域成員廣泛交流合作，深化關係。

華語研習班冀望透過華語研習活動讓新加坡青年學子領略中華文化之美，進而瞭解臺灣的地理、人文、科技與經貿等各層面，這些青年學子未來成為國家菁英人才，對於臺、新之間的交流有更多的積極可能。同時，僑委會也特別為每位學員準備了僑胞卡，讓所有學員在臺逛街購物時取得折扣，消費開心。更希望日後能再來台灣求學或旅遊。

計畫主持人健行科技大學推廣教育中心主任曾真真表示，11月13日至12月2日所舉辦「2018年僑務委員會海外青年華語文研習班新加坡班」活動，內容包括有華語教學、國粹體驗、文化研習、交流聯誼與參訪活動等。研習班也安排「看見台灣」、「老鷹想飛」等臺灣電影，同時也會實地帶著大家去參訪國內科技、文創、餐旅服務等重點產業，共同體驗臺灣經濟社會文化的發展及現況，並增進與東南亞地區海外青年互動交流。

(中時 )

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