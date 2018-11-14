誠品書店年度舊書拍賣會 中友百貨今日起登場

2018年11月14日 15:52 工商 曾麗芳

誠品書店年度最大舊書拍賣會，即日起至12／3於台中中友店登場！（圖／曾麗芳）

每年吸引數以萬計人潮湧入的誠品舊書拍賣會又來了！蒐羅15萬件好物、佔地近200坪的台中誠品書店年度最大舊書拍賣會，即日起至12/3於中友店登場！除了中文書最低6本500元，連續20天都有限定當日1折的好物，多樣kuso文具小物也20元有找。

此外，攻占紐約時報書榜冠軍寶座15週，熱賣逾200萬本的「不朽之心」原文小說3冊僅299元，繽紛活潑的美國時尚生活雜貨品牌 BAN.DO手機殼也可以輕鬆入手，更能用一個50元銅板把世界最賣座的品酒作家休強森的選酒指南帶回家。

超過10萬粉絲追蹤、來自密西根的萌娃與狗組合「Maru in Michigan」攝影書，11/14開展當天登場；11/26則有限量6套的不列顛百科全書 (20冊合售)，1套不到1千元就帶回家；知名歌手周杰倫和台灣工藝設計名家謝榮雅打造的TiinLab耳一號耳機，活動期間有限量3折優惠；由彭于晏主演的破風、甄子丹主演的葉問等賣座電影藍光DVD也有近2折優惠，在家就能享受美好觀影時光。

活動期間，單筆消費滿600元，贈「誠品書店blackpages Café 美式咖啡買1送1券」1張；單筆滿1,500元，贈「3A ALL ABOUT A DAY 居家保養體驗3入組」1盒、「野菇印花提袋」1只或「花東菜市集香丁果茶醬」1罐(不挑款)；單筆滿3,000元享69元加購宅配1箱，誠品人會員卡/累計卡更享抽獎機會，有機會獲得市價近9000元的「LAVAZZA咖啡機+玻璃杯」1組。

此外，卡友也有限定優惠，週三刷花旗或週五刷玉山信用卡，滿 888元贈「100元誠品抵用券」1張；滿1,288元贈「150元誠品抵用券」1張。

(工商 )