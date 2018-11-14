金門》縣長公辦政見會 有人唱歌也有人帶狗

2018年11月14日 15:55 中時 李金生

謝宜璋帶著受犬「法蘭克」抽籤。（李金生攝）

洪和成（右）要縣長當選人將「海濱鄒魯」金門價值找回來。（李金生攝）

汪承樺用看板闡述政見，全程不發一語。（李金生攝）

洪志恒引吭高歌「心經」，自許要扮演抓鬼的「洪青天」。（李金生攝）

陳福海強調「金酒赴東北試釀案」絕對清清白白的，並保證當選連任4年內，金酒絕對不會去大陸設廠。（李金生攝）

謝宜璋強調，當選後未來老人年金加倍，家戶3節配售酒改為6節，與鄉親分享福利。（李金生攝）

楊鎮浯強調，當選後鄉親福利、津貼一毛不會少，現有約用人員也不會動，還要讓長者過更有品質、尊嚴的好生活，也要培養青年朋友的職場競爭力。（李金生攝）

金門縣長6名候選人今（14）日公辦政見會交鋒，有人開口大唱心經，也有人只舉看板不講話，更有人帶著愛犬前來，全場聚焦金酒營運和福利政策，硝煙四起對決中也有輕鬆的氣氛。

楊鎮浯炮轟金酒在陳福海任內換了3任總經理、5任董事長，以及赴東北試釀酒案，遭鄉親質疑洩漏核心技術，加上縣府賤賣土地，都讓鄉親憂心看不到未來，因此他才毅然扛起這個重擔，上任後要成立廉政委員會，讓縣府運作公開透明化，員工都有尊嚴和光榮感，不會像現在辦事會遭呵責，出事還要扛責。

楊鎮浯並強調，當選後鄉親福利、津貼一毛不會少，現有約用人員也不會動，還要讓長者過更有品質、尊嚴的好生活，也要培養青年朋友的職場競爭力。

陳福海則指出，金酒赴東北試釀交流，早在他上任前即已在進行，議會也參與其中，縣府還主動移送檢方調查，全程清清白白的，他保證當選連任4年內，金酒絕對不會去大陸設廠，並強調對手所指的賤賣祖產，完全是抹黑。

陳福海回批楊鎮浯被公督盟評為倒數第2名立委，且任期才做一半就落跑，另小三通5艘船中，他的家族就占了3艘，不像他在任內已讓船票降價100元，連任後還要再降。楊鎮浯則指公督盟專打國民黨，且評比只有量化，沒有質化，強調他做得好壞，鄉親自有評價，而他的長輩經營事業一向正派，誰的家族才是說一套、做一套？鄉親都很清楚。

帶著愛犬簽名報到，強調當選只做1任，且不領薪水的謝宜璋則消遣對手搶功的兩岸通水是芝麻綠豆的小事，並痛批金酒赴東北試釀案絕對是弊案，強調他當選後要讓金酒在大陸設立3000家直營店，自己掌握市場全力打假，配合對岸的一帶一路，拓展金門的新絲路，還要在4年內招商引資新台幣500億元，未來老人年金加倍，家戶3節配售酒改為6節，與鄉親分享福利，同時要建立老人5星級共餐、24小時醫療通報系統，村公所即可掛號方便鄉親，並讓毒品在校園絕跡。

洪志恒則大唱心經外，也左打金酒東北試釀案有鬼，自許要扮演抓鬼的「洪青天」，右批楊鎮浯在立院未善盡職責，否則只要質詢中央部會，早就真相大白，強調當選後要讓金酒在大陸的年營業額增至新台幣300億元，並興建金嶝大橋，讓兩岸真正一家親。

汪承樺則全程用看板闡述政見，包括以「金門能源縣長、拚兩岸共各」和「台商新住民守護神」自我期許，連2輪各12分鐘不發一語，讓會場十分安靜。

洪和成也說，金酒應回歸專業和公司法，才能擺脫政治干擾，並批評楊鎮浯立委做一半，就出來選縣長與陳福海「對幹」，鄉親受害最大。他同時呼籲鄉親用選票讓縣長只能幹4年，才不會有連任的選票壓力，也盼望不管誰當選，都要將「海濱鄒魯」文風鼎盛的金門價值找回來。

(中時 )