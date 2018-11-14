劉強東砸300萬進修捲性侵 女大生學校立場尷尬

劉強東日前捲入一起性侵案。（圖／翻攝自劉強東微博）

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中時電子報
《紐約時報》報導劉強東當時赴美是為了進修。（圖／翻攝自《紐約時報》）

京東集團CEO劉強東今年8月在美國捲入一起性侵案，隨後劉強東獲釋，其律師也堅稱他無罪，外媒近日揭露，劉強東當時赴明尼蘇達州並非為了工作，而是砸了約10萬美元（約300萬台幣)參加該所學校所辦的全球商業課程，豈料意外涉入性侵案，令學校的管理階層處於一個立場十分尷尬的階段，想保護學生、又想維護名譽。

據《紐約時報》報導，45歲的劉強東是大陸互聯網的大亨，身價非凡，8月卻捲進一起涉嫌性侵明尼蘇達大學女大生案，然劉強東當時赴美國，正是為了參與明尼蘇達大學所辦的工商管理博士課程，截至10月初，約有236名學生參加課程，該計畫與北京清華大學合作，學費共計需數十萬美元，而校方約可從每個學生身上得到約8.5萬美元的收入。

報導指出，劉強東涉性侵案爆發後，使明尼蘇達大學引發關注，且將重心放在該校所創的全球商業課程上，據知該課程的學生大多是亞洲高級管理人員，推測能替該校帶來超過千萬美元的學費收入，明尼亞波利斯性暴力中心執行董事Kristen Houlton Shaw表示，該案將學校高層處於一個尷尬階段，此外，明尼蘇達大學也尚未對此事件發表評論，也拒絕表態劉強東是否為該課程學生、或是否仍有資格取得學位。

(中時電子報)

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