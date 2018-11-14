電鍍工作重金屬暴露 男子胸悶、鼻賽、皮膚癢

2018年11月14日 16:21 中時 林周義

鎳暴露引起手部皮膚過敏。（長庚醫院提供）

鎳暴露引起皮膚過敏起疹子。（長庚醫院提供）

林周義／台北報導

32歲從事金屬工具上粉、電鍍工作的男子，經常感到胸悶、鼻賽、皮膚癢。就醫後發現免疫球蛋白E抗體、尿中鎳濃度超標，肺功能也出現阻塞性變化。其所任職的工業公司的5名同仁也出現類似狀況，經長庚醫院醫師的走訪，發現電鍍作業的過程中，重金屬「鎳」的暴露影響員工的身體狀況，隨即建議公司進行改善。

鎳為最常見的致敏性金屬，長庚醫院職業傷病防治中心曹又中醫師表示，工業製程中，若排氣裝置設置不良、勞工未確實配戴防護具，將增加鎳暴露的風險。一般民眾若接觸到製程不完善、磨損嚴重的製品（如硬幣、首飾），也有暴露到鎳的風險。

曹又中表示，與人體接觸時，鎳離子會通過毛孔、皮脂腺滲透到皮膚中，引發過敏、起疹子、皮炎等反應，嚴重暴露者甚至會罹患肺阻塞、肺癌。目前國際癌症研究機構（IARC）、美國衛生福利部（HHS）、美國國家環境保護局（EPA）已將鎳的化合物列為人類致癌物。

長庚醫院以153位勞工及74位未暴露的對照組進行分析，發現尿液中鎳濃度超過5.2 μg/g Creatinine者，體內的抗氧化能力較差，意即老化、腦心血管疾病風險較高。而暴露的勞工，尿液中的DNA基因損傷標記8-OHdG偏高，罹癌的風險也較高。該研究結果已發表於2017年7月的《生物標記》期刊中。

長庚醫院的另一項研究也發現，鎳暴露的勞工與沒有鎳暴露的勞工相比，有較明顯的皮膚、呼吸道臨床症狀，包括皮膚癢（47.8%比上20.3%）、皮膚紅疹（22.0%比上4.1%）、咳嗽（28.4%比上13.5%）及呼吸困難（2.6%比上0%）。尿中鎳濃度超過5.2 μg/g Creatinine者，肺功能表現也較差（p<0.05）。該結果已發表在2018年4月的《職業與環境醫學》期刊。

曹又中提醒，使用鎳金屬、溶液的事業單位應定期進行環境偵測。員工如有皮膚、呼吸道症狀時，應至職業傷病防治中心就醫。雖然鎳在停止暴露後，會逐漸從人體排出，但仍呼籲一般民眾，若在接觸相關製品後出現皮膚症狀，也可到門診諮詢。

(中時 )