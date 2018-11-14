招商成績誰的功勞？ 藍綠針鋒相對

中科招商誰的功勞？前行政院長張善政在臉書PO文，要候選人不要張冠李戴。(取自臉書)

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中時

民進黨台中市長候選人林佳龍多次表示「他上任近4年來招商成績達9千億」，引來前行政院長張善政不滿，在臉書PO文暗指林「張冠李戴」、呼籲候選人別膨風；林佳龍也透過臉書回應、要張「不要抹煞市府努力」；國民黨候選人盧秀燕陣營則抨擊，林被戳破打臉卻還硬拗。

「請候選人說實話，不要膨風搶功！」張善政在臉書發文指出，台積電新廠位於中部科學園區，主管單位為科技部、中科管理局，他擔任科技部長時協助台積電協調土地取得，後續接任者也接手幫忙，這過程市府都沒參與。

張善政並說，選舉到了，太多混淆視聽的事，但若有搶奪科技部成績的，他要為歷任部長與科技部同仁說畫，也提醒候選人「不要張冠李戴，欺騙選民」。

對於張善政的抨擊，林佳龍也在臉書表示，張擔任科技部長是4年前的事，當時他還未就任市長，可理解當時的市府不夠積極，但他主政後就沒有這樣的事，「在台中的事情，就是市府的事情」，市府願提供協助、也應承擔責任。

林佳龍說，日前台積電總裁魏哲家受邀出席「台中崛起與國家均衡發展」研討會，致詞時還曾感謝台中市政府的協助，中央與地方是一體的，不是切割、也不是相互推諉。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，張善政仗義執言、釐清事實真相，林佳龍總是說他招商成績成功達多少億，被打臉指根本不是他的功勞，卻還在硬拗、沾沾自喜說經濟好，不知人民生活的疾苦。

(中時 )

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