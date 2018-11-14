新竹》市長公辦政見發表 5選將聚焦建設

2018年11月14日 16:16 中時 徐養齡

新竹市長林智堅14日參加公辦政見發表會。（徐養齡攝）

李驥羣。（徐養齡攝）

郭榮睿。（徐養齡攝）

黃源甫。（徐養齡攝）

政見發表會現場。（徐養齡攝）

新竹市長大選第一場公辦政見發表會14日登場，除了無黨籍謝文進沒出席，其餘5名候選人都到場，表達市政理念及願景，話題主要聚焦在交通及核心建設，也希望透過觀光，刺激旅遊商機，20日將舉辦第2場政見發表會。

首先登場的無黨籍黃源甫主張打造世博館兒童科學創客城，台肥、油庫智慧物流青年創業城等，另要打造南寮迪士尼、香山迪士尼海洋城。此外，更要開放新竹機場直飛大陸，讓陸客直接落地到新竹，藉此帶動觀光、刺激經濟。

第2個登場的無黨籍候選人李驥羣強調「揭弊」，要全面揭發官商明暗結合和權錢共謀，杜絕「撈」公帑。

國民黨許明財第3個上台，主打「一帶二心三連結」的建設主軸，承諾老人年金不減發，還加發端午、中秋和春節的歡慶金，安老金不排富。懷孕領到健康手冊的媽媽，享有3萬元營養金。

許明財也提到日前高雄市長候選人韓國瑜閃電造訪時，曾提起北漂青年問題，交通問題造成返家不便，他主張要在高速公路旁設國道客運轉運站，解決北漂青年的回家路，若再不解決，以後恐讓青年「海漂（到海外工作）」。

尋求連任的民進黨林智堅準備多樣看板，帶市民回顧幸福政績，指他4年來他不眠不休拚市政，用生命當市長，深信政績是選擇市長唯一的標準，新竹市這4年前後差異，市民有目共睹，尤其向中央爭取經費建設新竹市，讓建設大爆發。

「選對人、會做事，4年就能改變1座城市！」林智堅細數任內路平專案、火車站百年風華再現、新竹公園與動物園、新竹漁人碼頭等建設，未來還大車站計畫、大新竹輕軌、微笑水岸等，讓新竹市建設持續、改變延續。

壓軸登場的無黨籍候選人郭榮睿說，想讓市民了解新竹市必須重新開發與整頓，否則將沒未來，他主張鐵路地下化、南寮至平潭直通等5大建設。

(中時 )