2018年11月15日 07:19 中時 陳可文

澎湖鑫鴻小吃部薑母鴨 (陳可文翻攝)

澎湖鑫鴻小吃部薑母鴨 (陳可文翻攝)

離島澎湖不養鴨、也不種老薑，位於馬公市郊的鑫鴻小吃部獨特的經營手法，夏天專賣在地生猛海鮮熱炒、冬天兼賣澎湖味的薑母鴨及羊肉爐，一舉打響了名氣，全年無休生意搶搶滾。

澎湖冬天東北季風冷冽強勁，三五好友圍爐吃一鍋薑母鴨、喝一碗熱湯，一下子全身寒氣全消，最過癮。

鑫鴻小吃部老闆周長代土生土長澎湖人，人生經驗豐富從事過各行各業，平日好吃嘴挑，特別喜愛烹飪，尤其嗜食薑母鴨，毅然投入鍋碗瓢盆的世界。

昔日與全國連鎖的雲林薑母鴨店老闆相識熟稔，好友大方商借金字招牌力挺開店，礙於原料鴨肉、老薑頭、獨家秘方中藥包必須從台灣空運澎湖，其餘配料、烹煮全部在地一手包。

一整隻嚴選頂級原裝的紅面番鴨，老闆親手剁切成一塊塊，搭配拍歲的老薑頭、麻油等酌料快炒爆香，再淋上一大瓶米酒提味，最重要的是蓋鍋悶上兩小時，讓所有的真材實料完全融合入味。

古早味的砂鍋炭火熬煮，加入高麗菜、金針菇、凍豆腐、豆皮捲、鴨肉丸、鴨心鴨肝等下水，尤其必點的澎湖在地特有種茼蒿，再佐以豆腐乳汁等醬料，熱騰騰的薑母鴨香氣撲鼻，那股暖流流竄全身每個毛細孔，這個澎湖冬天再也不怕冷了。

店名：鑫鴻小吃部（雲林薑母鴨）

地址：澎湖縣馬公市新店路510號

營業時間：下午5時至凌晨1時

電話：（06）9218089

價格：薑母鴨鍋280元

(中時 )