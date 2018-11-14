蔡英文向跨黨派戰友喊話：放下歧見 攜手合作

2018年11月14日 16:31 中時 曾薏蘋

民進黨行動中執會今移師台中市， 身兼黨主席的蔡英文總統致詞時，向曾經在選舉中跟民進黨一起並肩打拚過的「好朋友們」喊話，這場選戰，不僅攸關地方治理的品質，也攸關著民主價值的保衛。它並不是一場統獨之戰，但卻是一場民主價值的保衛戰。

她強調，團結就能勝利，分裂就是失敗。要讓台灣繼續走在正確的道路上，只有一個方法，放下歧見，攜手合作。

蔡英文說，「我們曾經團結在共同的價值之下，勇往直前，從少數變成多數，創造了歷史。我說的不只是政黨輪替、全面執政，也包括讓民主的深化、改革的理念，成為新的台灣價值。但是執政之後，我們花了太多時間，在爭辯彼此的差異，在計較改革的速度，卻忘記了，其實我們有著共同的目標。」

蔡英文指出，「我們的對手正在想盡辦法，在對岸龐大的力量推波助瀾之下，要把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路。如果讓他們得逞，我們引以為傲的民主就會有了破口」，爭取而來的自由將要倒退，引以為傲的台灣價值，也將面臨挑戰。

她強調，「這面對和我們方向完全相反的對手，彼此的差異顯得微不足道。如果我們陷入彼此的爭執，讓對手有機可乘，台灣將被他們改變了方向，所有付出過的努力，也將灰飛煙滅。」

蔡英文說，在這裡，她要呼籲，所有追求進步價值、堅定捍衛本土理念的朋友，不論你屬於哪一個政黨或團體，「此時此刻，是我們再一次攜手合作守護台灣的時候」。

總統致詞指出，最後這十天，請大家務必全力衝刺，全力拚到最後一分鐘、全力拚到贏。再過十天，2018年的地方公職人員選舉，就要由台灣人民做出最後的選擇。這個關鍵選擇，將決定台灣是前進、或是倒退？會肯定做事的人、還是做假的人？

她說，藉著今天的機會，她要跟2014、2016年支持民進黨的人民說，「謝謝你們，謝謝你們給了蔡英文和民進黨執政的機會。」在縣市治理，各地都有很好的成績；在中央執政，也沒有辜負人民對改革的期許。

她說，知道這幾年，「曾經支持民進黨的朋友，對我們不盡滿意，甚至有些失望。但我要向各位保證，或許我們腳步有些顛簸、有些迂迴，或許我們有些事情太猶豫、有些事又太心急；但我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷。」

她表示，民進黨作為中央地方多數執政的政黨，在縣市長的提名，比任何政黨都認真。提名的候選人，也許比較不會譁眾取寵，也許講話也沒那麼有趣，但政策扎實，也一定會認真規劃執行。選擇他們，未來選民就不用擔心，所有的華麗承諾都只是泡沫。今天在場的台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣四位候選人，都是「地方治理」的能手。

在台中，昨天的辯論會，大家也都看到林佳龍市長對政績信手捻來，無論在降低空污、軌道建設，或治水、路平，每一樣表現都有目共睹。最近「台中世界花卉博覽會」，也讓全世界都看見台中的美麗和進步。

在「關鍵中的關鍵」的彰化，魏明谷縣長不但提升社會福利、積極推動建設，也改善產業投資環境。現在，彰化在風電和太陽光電的發展上，成功吸引許多外商投資，已經從工商大縣，晉級為「風光大縣」。

我們苗栗的候選人徐定禎，還有南投的洪國浩，過去都是第一線上的鄉鎮市長，有卓越的政績、也有豐富的經驗，我相信他們也有能力為苗栗和南投帶來改變。

我要請大家思考的第二件事，或許台灣前進的步伐還不夠大，但是這次的選舉，我們要選擇前進的力量，還是倒退的逆流？

在這裡，我要跟所有在過去選舉當中，因為支持台灣價值、因為支持改革理念，跟我們一起並肩打所有珍惜台灣的選民，我們團結起來，把手牽起來，用地方治理的真政績，來把這一場台灣價值的保衛戰贏下來，讓我們所疼惜的土地，永遠保有大家共同追求的價值。在這裡要感謝大家的聆聽，也希望在最後時間，我們一起攜手共同保衛台灣民主價值，共同追求進步理想，謝謝大家。

(中時 )