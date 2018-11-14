勤益科大攜手機械大廠 打造就學接軌學程

2018年11月14日 16:26 中時 林欣儀

推動畢業生學用無縫接軌，國立勤益科技大學與工具機產業四大廠共同打造「科技人文榮譽學程」，為期2年半的課程，學生除在校上課，四年級並可到企業進行全學年實習、並領取基本薪資，除幫助學生貼近產業需求，也培養兼具人文與專業的人才，未來盼持續向外拓展。

勤益科技大學校長陳文淵指出，機械產業需要精密人才，但機械系學生畢業後面臨的是到各企業就業，其所需機械專業細分超過10多種，這些專業課程不可能在學校內全部學習，為此，企業與學校就較窄的專業部分合作、成立學成，有效縮短學用落差。

陳文淵指出，目前學校機械系與泓鉅精機、羅翌科技、和昕精密、和和機械四家企業共同打造「科技人文榮譽學程」，學生大三時以解決產業問題為專題題目、每月並至產業進行2次討論，每月可領取5千元獎學金，大四則到企業實習並領取2萬4千元薪資，畢業後若留任、保障薪資4萬元以上。

校方強調，針對畢業校長進行調查，發現台灣學生受教育後，在溝通表達與團隊合作的能力較不足，透過此專業學程，除針對機械專業能力教授學生，並給予人文相關訓練，培養他們思考、解決問題能力，符合企業需求。

今年度首度開辦的「科技人文榮譽學程」共有14人申請通過，學生葉家瑋說，在申請過程中必須與同系100多人競爭，很擔心被刷下來，還好最後通過了，未來能進入企業了解真正產業運作情況、學習最專業的技術，覺得很興奮。

(中時 )