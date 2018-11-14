今年首批外銷日本的高麗菜 裝櫃啟運！

2018年11月14日 16:25 中時 鐘武達

高麗菜，幾乎每次選舉都會被拿來「吵」1遍。（鐘武達攝）

農委會副主委陳吉仲說，蔬菜有好品質，價格就穩定。（鐘武達攝）

選舉常被拿來「吵」的高麗菜，最近又因價格下滑成話題，農糧署為穩定菜價輔導彰化縣北斗合作農場外銷日本的高麗菜，今年首批100噸已在14日裝櫃啟運，農委會副主委陳吉仲表示，近日台北果菜市場中等以上的高麗菜批發價都維持每公斤10元左右，強調只要有好品質 ，價格就穩定。

農糧署指出，今年夏季氣候較往年平順，沒有重大颱風豪雨災損，尤其中秋後夜間溫度轉涼，各類蔬菜生育情形良好，11月起高麗菜提前進入盛產期，但台灣市場消費量固定，是價格下跌的主因。陳吉仲表示，今年8、9月曾就高麗菜盛產提出預警，呼籲農民要注意產銷資訊。

陳吉仲說，為積極拓展蔬菜外銷，農糧署持續輔導農民團體朝集團產區模式經營，採取符合外銷市場規範之計畫產銷及安全用藥管理，確保品質及安全，過去幾年高麗菜外銷日本受歡迎，106／107年期外銷已創歷史新高達6511噸。

14日裝櫃的是107／108年期北斗合作農場首批輸往日本的100噸高麗菜，陳吉仲期望本期數量可以突破7000噸。農場場長王子文指出，該農場辦理紅蘿蔔外銷日本，數量占全台50%以上，希望能將紅蘿蔔外銷的成功經驗複制在高麗菜。

(中時 )