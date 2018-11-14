MLB》一石二鳥 美媒建議洋基這樣搶馬恰多

紐約郵報建議洋基不惜代價簽下明星游擊手馬恰多。（路透資料照）

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中時電子報
／綜合報導

眼看死敵紅襪拿下15年間的第4座世界大賽冠軍，同期只有1冠的「邪惡帝國」洋基忍不住了嗎？《紐約郵報》的資深作家謝曼（Joel Sherman）給了洋基一個「一石二鳥」的建議。

謝曼建議，洋基先在自由市場全力搶下明星游擊手馬恰多（Manny Machado），填補內野空缺，然後用美聯新人王榜眼安杜哈（Miguel Andujar）當籌碼，去交易印地安人的賽揚獎強投克魯伯（Corey Kluber），先發一並升級。

印地安人表示只要有合適籌碼，王牌投手克魯伯並非不能交易。(美聯社資料照)

謝曼指出，洋基可以用總值3億3000萬美元的10年肥約搶馬恰多，重要的是，一旦有馬恰多坐鎮內野，游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）開刀將缺席明年大半球季的狀況，就迎刃而解，也讓安杜哈成為可以運用的籌碼。

安杜哈雖在剛公布的美聯新人王票選不敵大谷翔平，仍是炙手可熱的強打。印地安人之前已經透露，只要能換到合適的重磅新秀，不排斥把王牌投手克魯曼作為交易籌碼，而新人王榜眼絕對足以讓他們心動。

不只一石二鳥，謝曼還建議洋基可用6年1億2600萬美元的價碼，簽下前響尾蛇左投柯賓（Patrick Corbin），彷彿洋基挖到石油了。

洋基官網則說，謝曼似乎以為洋基還是以前砸錢不手軟的故老闆老史坦布瑞納（George Steinbrenner），現在的老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）相對穩健。小史曾說過仍以補強先發輪值為優先，就看他有多大決心要搶馬恰多了。

(中時電子報)

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