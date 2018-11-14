網傳組藍潔瑛法律援助團 全力追查真相嚴懲強姦犯

藍潔瑛月初驟逝。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
網上出現自稱組成援助團的網友，揚言替藍潔瑛討公道。（圖／翻攝自藍潔瑛感謝所有人微博）
其他網友回應。（圖／翻攝自藍潔瑛感謝所有人微博）

被譽為「靚絕五台山」的港星藍潔瑛本月初驟逝，享年55歲，她生前自曝遭到兩位影壇大哥性侵，引起極大反應，上週家人為藍潔瑛舉行追思彌撒，出現激進民眾高舉「大佬出來謝罪！」字幅，可見眾人對藍潔瑛所受冤屈仍十分關注，港媒今(14日)報導，疑有網友組成法律援助團，盼能查出真相、嚴懲性侵犯。

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藍潔瑛多年前接受香港周刊專訪，鬆口曾遭影壇前輩性侵，但人名部分被消音，真實身分仍不可得知，如今藍潔瑛過世，據《on.cc東網》報導，微博近日出現一名名稱為「藍潔瑛感謝所有人」的博主，宣布將結合知情人士、法律人士查出藍潔瑛生前遭誰汙辱，讓事實水落石出。

9日「藍潔瑛感謝所有人」微博博主表示：「藝人協會及公益組織宣佈已經獲得這二十多年，誰利用黑社會手段逼迫藍，當年事發新加坡內幕知情人，雇傭監視藍的團夥成員提供了強姦犯的轉款證據」，隔天又發文說：「1.新加坡拍戲是誰叫藍去探班？2.當晚是幾個人特意讓藍喝多？3.是誰欺負藍之後笑眯眯的說喝多了道歉，4.是誰恐嚇藍，是誰找所謂的爛仔監視藍，總共四個爛仔還是五個爛仔？5:X人可不只一次欺負藍吧？還有很多問題律師團隊都有答案」。

對此，網友說：「希望你是真有確鑿證據，不然就是消費藍姐，廣大粉絲可不會原諒的！」，「藍潔瑛感謝所有人」微博回應：「律師團隊正在整理方案」，其他人則說：「支持博主，請注意安全」、「如果你是真的有料，請保重」、「是真的話，為啥不在生前做，現在既然說要做，希望信守諾言，我們會在罪犯被懲罰的那天大放禮花慶祝」。

(中時電子報)

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