半裸男摟古力娜扎私密影片外流 當事人回應了！

疑似古力娜扎私密影片外流。（圖／翻攝自微博)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
影片男主角認影片是他4年前拍的。(圖／翻攝自微博)

新疆美女古力娜扎擁有混血兒般的精緻五官，是不少人心目中的女神，去年底與大陸男星張翰分手，陸續又和黃曉明、吳亦凡等男星傳出烏龍緋聞，感情生活備受外界關注，現又有約10秒鐘私密影片外流，是她和男子躺在床上的影片，在網路掀起一陣熱議，男主角稍早也在微博回應了。

近日，網路流出一段視頻，有「新疆維納斯」之稱的古力娜扎被指是女主角，影片中的長髮女和一名男子躺在床上，畫面看起來男方是半裸緊摟女方，女方則顯得小鳥依人，還嗲聲撒嬌「我特別美、特別善良、特別溫柔、特別成熟」，影片曝光後，有人認為只是長得像，也有人覺得就是本人，在網路上造成熱議。

後有人挖出男方身分，是在微博上賣衣服的網紅謝思宇，外傳他和古力娜扎是同學，兩人在大學時期交往，影片是男方發在朋友圈，結果現卻外流出來，對此，古力娜扎沒做出回應，而影片男主角稍早也在微博發聲，表示「視頻是我發的，四年前發的，現在還能被挖出來，自媒體們你們真的可以」。

不過此舉卻引來不少網友怒罵，認為曝光前女友視頻很沒品，「4年前她就是公眾人物了吧，你發出來的心態是什麼」、「4年前發就理直氣壯了」、「視頻流出對女方不好，感覺她挺可憐的。」

(中時電子報)

網傳組藍潔瑛法律援助團 全力追… Albee露泳裝邪惡視角 180度展開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。