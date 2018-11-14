半裸男摟古力娜扎私密影片外流 當事人回應了！

2018年11月14日 16:36 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

影片男主角認影片是他4年前拍的。(圖／翻攝自微博)

新疆美女古力娜扎擁有混血兒般的精緻五官，是不少人心目中的女神，去年底與大陸男星張翰分手，陸續又和黃曉明、吳亦凡等男星傳出烏龍緋聞，感情生活備受外界關注，現又有約10秒鐘私密影片外流，是她和男子躺在床上的影片，在網路掀起一陣熱議，男主角稍早也在微博回應了。

近日，網路流出一段視頻，有「新疆維納斯」之稱的古力娜扎被指是女主角，影片中的長髮女和一名男子躺在床上，畫面看起來男方是半裸緊摟女方，女方則顯得小鳥依人，還嗲聲撒嬌「我特別美、特別善良、特別溫柔、特別成熟」，影片曝光後，有人認為只是長得像，也有人覺得就是本人，在網路上造成熱議。

後有人挖出男方身分，是在微博上賣衣服的網紅謝思宇，外傳他和古力娜扎是同學，兩人在大學時期交往，影片是男方發在朋友圈，結果現卻外流出來，對此，古力娜扎沒做出回應，而影片男主角稍早也在微博發聲，表示「視頻是我發的，四年前發的，現在還能被挖出來，自媒體們你們真的可以」。

不過此舉卻引來不少網友怒罵，認為曝光前女友視頻很沒品，「4年前她就是公眾人物了吧，你發出來的心態是什麼」、「4年前發就理直氣壯了」、「視頻流出對女方不好，感覺她挺可憐的。」

(中時電子報)