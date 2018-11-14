中台灣國旅新玩法 山城慢遊心體驗

2018年11月14日 17:11 中時 陳世宗

中台灣觀光推動委員會串聯中台灣10個慢旅小城，組織「中臺灣小蝸牛慢旅連線」，邀大家賞花博一同慢遊中台灣。（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局輔導30處慢認證店家，推出「山城慢遊 心體驗」活動新品牌！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會如火如荼的舉行，開幕不到10天累計參觀人數已經超過60萬人次。為讓造訪的遊客有更深層的體驗，台中市政府觀光旅遊局輔導30處慢認證店家，推出「山城慢遊 心體驗」活動新品牌；並透過中臺灣觀光推動委員會串聯中台灣10個慢旅小城，組織「中臺灣小蝸牛慢旅連線」，搭配中觀推與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作推出的中臺灣「四大深度遊程」邀大家賞花博一同慢遊中臺灣。

台中市政府觀光旅遊局陳盛山局長表示，為呼應國民旅遊逐漸走向主題及深度旅遊的趨勢，及交通部觀光局所推動的「2019小鎮漫遊年」，觀旅局順勢推出「山城慢遊 心體驗」新品牌，透過「慢認證」、「慢培力」、「慢遊程」多方策略；希望能催生出適合long stay的慢旅環境。其中「台中山城慢認證」經輔導評選後共有30間旅宿、餐飲、觀光休閒類店家通過。

陳盛山說，今年藉一系列慢理念深耕發揚，希望能將台中山城，包含東勢區、石岡區、新社區、和平區及大坑地區，建構成為具「慢活」、「慢食」、「慢遊」三慢特色的旅遊廊帶。主動透過中台灣觀光推動委員會，串聯10個中台灣具慢特質的小城；從苗栗縣三義及南庄、台中市新社及和平、南投縣鹿谷及國姓、雲林縣古坑、彰化縣二水、嘉義縣大林到嘉義市東區，共組「小蝸牛慢旅連線」，後續可配合由中觀推與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作推出的中臺灣四大深度遊程，上百條路線提供旅客更多元慢遊新體驗。

觀旅局14日為30處通過「台中山城慢認證」的山城店家，舉辦授證儀式，期盼政府與業者齊力推動「慢活」、「慢食」、「慢遊」，吸引旅客駐足延長停留時間，單點深入體驗。其次是，中台灣10個慢旅小城代表亦到現場支持簽署「中台灣小蝸牛慢旅連線」合作意向書，領先全臺，突破縣市行政界線，一同宣示深耕慢旅環境，促進連線共好。

中台灣觀光推動委員會與台灣旅行業國民旅遊發展協會共同簽訂合作備忘錄，並發表「國旅新玩法 漫遊中臺灣」網頁(https://www.promotions.com.tw/visit_central_taiwan/)，雙方以促進中台灣整體國民旅遊觀光市場活絡轉型升級為目標；共同推動中台灣頂級、超值、深度、季節等四大深度主題遊程，超過百條路線，直接將中部七縣市政府重點觀光地區與活動納入主流國旅行程。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長朱永達肯定地方政府與產業界保持良性溝通及資訊共享，必定能為國民旅遊市場帶來更多元及豐富的旅遊體驗，也看好中台灣國旅旅客人次在未來會有所成長，找出屬於地區的亮點。

為向旅客推薦台中與中台灣山城的三慢哲學，觀旅局17日將於新社中興嶺停車場辦理「山城慢遊．心體驗」大型活動，推出各式慢食、慢活及慢遊主題體驗攤位，如戶外瑜珈體驗、產地餐桌料理、攝影旅遊作家的旅讀分享會，以及在地小農文化生活市集等，邀請民眾來一趟台中山城，用心體驗慢旅的美好。

(中時 )