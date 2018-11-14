姚文智上節目遭政治偵防？警界：選舉沒多餘人力、一切合乎規定

2018年11月14日 16:51 中時 宋原彰

臺北市長候選人姚文智先生13日出席某政論節目錄影時，遭北市警察局陳姓所長在現場執行維安工作，外界質疑此行為是「政治偵防」引發議論。警界內部人士對此表示，警察機關選舉期間真的沒有多餘人力進行「政治偵防」，而詢問採訪內容也都是依照規定進行，呼籲外界不應過度苛責警察行為。

因公民投票法於今年1月修正投票人年齡，今年九合一選舉大幅增加首投族人數，各縣市也較往年增加多處投開票所，增加了警力調度上的負荷。警界人士表示，警察機關目前正全力查緝現金買票、禮品賄選、旅遊招待及幽靈人口等情事，並積極辦理掃黑、掃槍、掃毒、掃賭及掃賄工作，「光『五掃專案』，便幾乎耗盡警察人力資源。」

此外，他表示選舉期間，警察單位還須聚焦在幫派犯罪組織介入選舉、暴力犯罪以及公然聚眾暴動、強暴脅迫妨害他人競選、散布謠言、聚眾妨害他人選舉活動等重大案件中，「警察機關幾近全體停休的狀況下，實難再撥出人力進行所謂『政治偵防』。」

警界人士說，選舉候選人的人身安全除直接影響選舉進行外，更攸關社會穩定及政治、經濟的安定，一旦發生人身安全事件，往往造成社會動盪不安，因此在危機發生前的「偵測」、「警訊」、「預防」以及危機發生時的「控制」、「減少損害」，便相當重要性。

針對引發大眾熱烈討論的「警察詢問採訪內容」，該警界人士表示，「公職人員選舉候選人安全警衛派遣作業規定」第10條第4項中有寫到「……遇警衛對象有安全之虞或遭受暴力攻擊危害時，應即時排除，並報告警察局勤務指揮中心，必要時得請求支援。」詢問採訪內容就是類似的行為。

他說，觀察國內外相關治安事件，常可見到政治人物發表談話後，引發利益團體激進份子進行大規模暴動的新聞；同時姚先生在政論節目的採訪內容，也是接近公開的現場直播方式，既然是要即將播出的內容，實不需再苛責員警當下詢問採訪內容的行為。

該警界人士反問，社會大眾應該要重新省思，維安措施帶來的不便是否為候選人應忍受的一種社會責任呢？安全管理思維除警察機關應具備外，候選人及其競選團隊是否也需具備呢？社會大眾是否過度樂觀評估對於選舉可能引發的暴力性治安事件呢？他認為新北市及臺北市相較於不少國家，治安相當好，「社會大眾何不多給予警察一些掌聲呢？」

(中時 )