台南》民進黨縣市長首度開視訊連線 黃偉哲由玩具狗頂包

2018年11月14日 16:52 中時 曾薏蘋

民進黨中執會今天移師台中市，會中與各縣市長候選人連線，但是候選人實在太忙了，無法等太久，有的只好提前落跑，畫面中，台南市長黃偉哲趕著跑行程，由玩具狗頂包、台北市長姚文智、屏東縣長潘孟安卻在集體視訊呼口號時，突然人間蒸發，「獨留背景視訊中」。

今天民進黨中執會，現場也為台中市長候選人林佳龍、彰化縣長候選人魏明谷、南投縣長候選人洪國浩、苗栗縣長候選人徐定禎、台中市議員造勢，中執會前邀請全台灣各縣市候選人以連線方式催票，蔡英文也向所有黨公職傳達1124必勝動員令，宣示贏得勝選的決心與信念。

16位沒到場的縣市長採視訊方式，除了新竹市長林智堅、宜蘭縣長候選人陳歐珀及澎湖縣長陳光復因有行程，採預錄方式，其他都是現場視訊。

來自各縣市的縣市長候選人，因為視訊技巧不佳，發生不少趣事，嘉義縣長候選人翁章梁發表完之後，眾目睽睽中突然消失，還好後來又趕緊回到鏡頭、台北市長候選人姚文智則出現「背後靈」，他專注的對著鏡頭連線，背景卻有一位「阿北」拼命拍照、嘉義市長涂醒哲與桃園市長鄭文燦則是視訊技巧沒有掌握，全場以「鼻孔示人」，涂醒哲雖然乖乖一直坐在鏡頭前，但是大概等其他候選人的視訊等太久，不斷傳來咳嗽聲。

此外，還有縣市網路不佳，被笑稱「又老又窮」的網路；花蓮縣長候選人劉曉玫不僅斷斷續續，鏡頭前全程「歪著頭」說話；最有趣的就是黃偉哲，把玩具狗也搬上來，後來忙著跑行程，只好把玩具狗放在他的座位上充當，不時畫面中還可看到有怪手身去幫「喬」姿勢。

由於所有候選人首度視訊，大家操作上顯然很不純熟，顯示的切割畫面，各種奇奇怪怪的樣子都出現，全場笑聲不段，在選戰倒數剩下十天，緊張的氣氛中，成為今天中執會難得有趣的時刻。

(中時 )