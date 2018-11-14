外婆到死不肯丟舊手錶 Sandy整理遺物「揭真相」當場淚崩

Sandy公開奶奶不願丟舊錶的故事，透露發現真相時大淚崩。(中時資料照片)

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中時電子報

一只手錶，道出真正的「永恆」！由「綜藝天王」吳宗憲及女兒Sandy住持的夯綜藝《小明星大跟班》，日前播出「男藝人情聖事蹟大賽」單元，現場除了混血男星班傑爆料自己同時交往5名女友的渣男事蹟外，意外也有感人分享，憲哥突然提到若岳父、岳母來到現場的話，肯定是當天的最佳典範，Sandy隨後分享了關於外婆保存破爛手錶的故事，感動全場！

Sandy透露外婆5歲時就被送到外公家，是所謂的「童養媳」，跟外公兩人也因此一起生活了80多年，最後是外公早一步過世，外婆則因為太傷心，2個月後也跟著走了，Sandy之後整理了外婆的遺物，發現一支外婆相當珍愛的手錶，其老舊破爛，因為長時間配戴導致錶帶都脫皮了，但外婆到過世都不願丟掉。

Sandy表示過去曾建議外婆去換錶帶，但老人家說什麼都不肯，讓她百思不解，想說大概是外婆念舊，直到整理遺物時，Sandy拿起這只舊手錶查看，一翻到背面才發現上頭有外公刻的4個字「天長地久」，讓她當場淚崩！吳宗憲則說岳父、岳母是彼此的初戀，見證了他們的深情，忍不住直呼「這才是愛情啊」，還透露其實老人家過世，其他家人悲傷之餘同時也覺得開心，因為覺得「他們可以永遠在一起了」，讓網友感動落淚，直呼這故事衝擊力太強！

(中時電子報)

Sandy公開外公、外婆深情的故事。

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