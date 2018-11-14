獅航空難教訓 波音將修改737MAX飛控軟體

2018年11月14日 17:26 中時電子報 江飛宇

美國聯邦航空管理局和波音公司正在評估737 MAX客機的飛控軟體更改的新標準，這是對上個月印尼獅航事故亡羊補牢措施之一，事故有可能是飛控軟體過度反應，與機長的操作判斷造成矛盾而導致。

路透社報導，受到獅航失事的影響，波音的股價在週二下跌了2.1％，畢竟波音737系列客機一直是最暢銷機種，而737MAX又是最新的改良型，因此新飛機要是有安全問題當然令人擔憂，，上週波音公司的高管也承認，737的交機數量，較9月份略有下降。

飛航調查團正準備在於11月28日或11月29日時，公佈他們對獅航事故的初步報告。就目前已知的訊息，大多認為是飛機本身，或是維護問題上，也就是人為因素的比例較小。

波音737的攻角指示器。(圖/波音)

從飛行記錄器的信息中得知，即使飛行員在手動飛行的狀態，737 MAX上的飛控電腦也可能迫使飛機急劇下降長達10秒，也就是說，飛行員在這段期間難以控制飛機。該指令稱，如果系統出現意外情況，飛行員可以按下兩個按鈕來停止攻角自動控制警，但是，飛行員要在何時、何種狀態，又有多少準備時間進行應對，就沒有說明了。

現在能做的就是補上更多培訓，以及新的飛控軟體。調查的重點也擴及美國的飛航程序是否也漏失，因為美國飛行員工會後來也坦承，他們並不知道新的防失速系統，與飛行員應如何配合。

(中時電子報)