送威士忌給頭目 富里鄉長候選人陳榮聰涉賄遭押

富里鄉長候選人陳榮聰涉嫌設宴、送洋酒給選民，涉賄今遭法院裁定羈押。（許家寧攝）

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賄選再添一例！花蓮繼日前壽豐鄉長候選人曾淑懿涉選前「搓圓仔」遭檢起訴，檢調今再度查獲富里鄉長候選人陳榮聰涉嫌在餐廳設宴席並送洋酒「紳藍威士忌」給與會8名頭目，涉嫌賄選昨展開搜索，今日中午法院裁定陳與樁腳等二人羈押禁見。

富里鄉長選舉由前農會總幹事陳榮聰、有「警察議員」的張智冠角逐，張為警察出身，陳則擁農會人脈，加上平時勤跑鄉里部落，兩人基層實力不相上下；檢察官林敬展接獲情資，13日展開搜索陳榮聰與陳姓樁腳住處，並約談10名部落頭目到案說明。

檢警調查，陳榮聰涉嫌在去年10月與前頭目聯誼會的陳姓副會長，在台東縣池上鄉某餐館內，擺一桌3000元合菜宴請8名富里鄉內部落頭目，餐會中陳榮聰告知與會頭目將參選該鄉鄉長，尋求與會頭落支持，會後並贈送紳藍威士忌當伴手禮。

全案昨日經檢察官逐一訊問後，與會頭目均坦承接受餐會招待及洋酒，並有4名頭目稱當場聽聞陳榮聰要求投票支持選鄉長之言，至於陳榮聰與陳姓樁腳否認涉案，檢方認為兩人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，14日向法院聲請羈押獲准。

花蓮檢警查賄展現績效，已查獲9起賄選案，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今早至花蓮頒獎表揚查賄有功警察單位，慰勉基層單位的辛勞，徐國勇說，選前10天進入現金賄選的高峰期，查賄工作務必要密集進行，最後這幾天「再加把勁！」

(中時 )

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