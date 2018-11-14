替侯友宜打抱不平 葉毓蘭：氣到要吞巧克力球

葉毓蘭為監察院糾正台北市府案替侯友宜打抱不平。（圖／葉毓蘭臉書）

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中時電子報

年底選戰倒數十天，台北市政府卻因大群館案遭監察院糾正，當記者詢問此事時，國民黨新北市長候選人侯友宜候友宜回應稱：「我有這麼偉大嗎？偉大到這些東廠、西廠、南北廠全部蜂湧而至。」不料這番談話卻讓葉毓蘭為他打抱不平，她表示候友宜再這「打不還手、罵不還口」，「我都要生氣了，氣到想要吞巧克力球....」。

前警察大學教授葉毓蘭在臉書上貼文表示，「聽說侯友宜今天面對記者詢問監察院糾正台北市政府一事時，反問『侯友宜有這麼偉大嗎？偉大到這些院都變成東廠、西廠、南廠和北廠，全部蜂擁而至』」，讓她為候友宜打抱不平。

她說，「侯友宜再繼續這麼打不還手、罵不還口，我都要生氣了，氣到想要吞巧克力球...」。

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葉毓蘭質疑高涌誠監委會在選前不到兩周公布調查結果乃「司馬昭之心，路人皆知。」（圖／葉毓蘭臉書）

葉毓蘭在臉書上說，前天新聞爆出監察院糾正台北市政府，就文化大學大群館案「台北市政府於相同事實、相同法令下，分別於101年及107年為不同處分，傷害政府公信力、致生人民困擾，而為糾正」，我還很天真的以為原來人間還有公理，過去與我數度在人權委員會共事的高涌誠律師，還是有良知的，正準備給他大大的拍拍手，沒想到昨天的自由時報就用大篇幅，報導糾正文中其他媒體沒有批露的內容，還用最具殺傷力的影射文字來加強效果。

葉毓蘭強調，高涌誠監委會急吼吼在選前不到兩周公布調查結果，司馬昭之心，路人皆知，準備請令繼續張公公意外落馬的未竟事業，只不過昨天的澄清記者會說明：

1.大群館有無違反規定，調查報告沒有認定。

2.有無關說，調查報告沒有確認有證據。

3.有無欠稅，財政部請準備…

葉毓蘭在臉書上呼籲：11月24日，滅東廠，挺正氣，救台灣！(圖／葉毓蘭臉書）

葉毓蘭在臉書上說，「在一切細節都沒有認定、都缺乏證據、財政部也還沒有準備之下，高公公，喔，對不起，是高委員很快的結案交業績，再由自由時報以毫無證據的標題殺人，意圖使人不當選，這樣還不違法? 看報的檢察官們怎麼不剪報分案辦理了呢?」

這篇貼文最後呼籲：「11月24日，滅東廠，挺正氣，救台灣！」

(中時電子報)

《全台最速報》文大宿舍案監察院糾正北市府 侯友宜怒批東廠
文大租用大群館違失 監察院糾正北市府

文章來源：葉毓蘭臉書

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