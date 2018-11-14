《腦波小姐》是她？歐陽妮妮首挑大樑演出電視長劇女主角

2018年11月14日 17:03 時報周刊 張毓琪

資深演員黃仲崑(左起)、陳孝萱和夏靖庭在《腦波小姐》中大展演技。麗象影業提供

原創奇幻愛情喜劇《腦波小姐》，今（14）日舉行卡司發佈記者會，製作人謝禮如率主要演員張書豪、歐陽妮妮、蔡黃汝（豆花妹）、張捷、黃仲崑、陳孝萱、夏靖庭、狄志杰、劉修甫正式亮相。

張書豪在劇中化身性格霸道帶點冷血氣質的遊戲公司執行長，將一人分飾四種角色大展演技；歐陽妮妮首次接演電視長劇，是天生擁有超強腦波感應能力，看得見「渣渣」卻深受其擾的社會新鮮人；蔡黃汝在劇中與張書豪、張捷飾演的表兄弟一起長大，對於兄弟二人是女神般的存在；張捷則挑戰詮釋專業心理醫生。四位主演為了完美詮釋自己的角色，無不使出渾身解數。

坊間許多人會稱鬼為「好兄弟」、「阿飄」，在《腦波小姐》這部戲裡則稱之為「渣渣」。歐陽妮妮在劇中飾演與生俱來超強腦波感應能力，看得見「渣渣」卻深受其擾的社會新鮮人，她表示：「這是我第一部電視長劇，對我來說每一件事情都是一個突破，《腦波小姐》是一個很具挑戰的故事，以前從未演過關於鬼的故事，現實生活中也沒有這方面的經驗，開拍前有請教身邊看得見的朋友，拍攝時則得靠想像力去想如何飾演一個看得到『渣渣』的人。」製作人謝禮如透露，劇本設定女主角是一個自卑宅女，而妮妮本身有一種脆弱的狀態，相當符合跟角色的連結。

歐陽妮妮與張書豪第一次合作，她坦言對張書豪的第一印象感覺有點嚴肅、難相處，但真的相處後發現他完全不是這樣的人。在一旁的張書豪解釋，因為讀本那天自己有點焦慮，才沒有跟妮妮互動，休息時間放鬆後，大家因為「手遊」開啟了聊天話題。

《腦波小姐》是一部結合心理奇幻、電玩打鬥的高規格旗艦戲劇，劇中將大量運用動畫及特效穿梭現實與虛擬之間。張書豪與歐陽妮妮在劇中有大量的綠幕演出，張書豪每一場戲都需要演出兩種人格，一是老闆樣子的靈魂，另一是附身在身體裡的角色，如此複雜的角色讓張書豪大呼過癮，直說：「我要求自己每次演的走位都必須無失誤，尤其是被附身後的我以及靈魂出竅的我，都是不同性格，加上走路設定只能用飄的，我得站上滑軌拍，表演時也要注意動作不能超過綠key，是相當大的挑戰。」

《腦波小姐》劇本曾榮獲2011年「文化部劇本獎」第一名殊榮。此外，麗象影業也將台灣原創劇本走出海外，與特納亞太分公司（Turner Asia Pacific）共同合作打造一部結合心理奇幻、電玩打鬥的高規格旗艦戲劇，並以民間習俗及超心理學多角度，解釋東方靈學文化，劇中運用大量動畫穿梭現實、虛擬之間，是一部幽默逗趣、勵志向上的奇幻愛情喜劇。《腦波小姐》預定在2019年暑假播出。

(時報周刊)