看彈艙瞧門道 陸殲-20與美F-22比一比

2018年11月14日 17:09 中時電子報 楊幼蘭

美國F-22戰機裝彈

珠海航展最後一天， 4架解放軍殲-20戰機編隊壓軸亮相，而其中令人印象最深刻的，就是有2架戰機首次當眾打開了機腹彈艙和側彈艙，徹底展示內部掛載的2枚霹靂-10近距格鬥空對空飛彈，以及4枚霹靂-15中遠距攔射空對空飛彈。

《澎湃新聞》14日的分析指出，在殲-20首次公開內置彈艙後，也有不少軍迷表示有些失望。由於先前殲-20的原型機曾在試飛中打開彈艙，而在機腹主彈艙的載彈量就是4枚，相較之下，美國F-22隱形戰機雖比殲-20小得多，但機腹主彈艙卻能掛載6枚AIM-120中遠距攔射空對空飛彈。

因此，許多軍迷原本以為，殲-20隱形戰機的服役型應該也能在機腹主彈艙掛載6枚中遠距攔射空對空飛彈。總之，就因為少掛載了2枚中遠距攔射空對空飛彈，外界擔心，殲-20的空戰能力會有所不足。

分析認為，其實無論在機腹主彈艙掛載6枚還是4枚中遠距攔射空對空飛彈，最根本的還是要從這兩款戰機的內置彈艙設計說起。

F-22A是第一款研發成功的第4代隱形戰機，其兩個側彈艙和一個機腹主彈艙的設計，自然成為借鑑與學習的範本。因此，從目前公開的殲-20內置彈艙照片看來，可以發現不少與F-22相似與相近處，尤其是機腹主彈艙。

F-22隱形戰機彈艙

兩款戰機機腹主彈艙設計的相似點很多，包括主彈艙空間被分隔為兩個獨立分彈艙，每個分彈艙內預設3個掛點，而主彈艙的艙門都是兩端折疊設計，並帶支撐杆，就連艙門前緣的鋸齒數量都是3個。

不過，分析指出，在內置彈艙的具體設計，還有相對機身的位置等方面，殲-20和F-22仍有許多不同之處。這也很正常，雖然中國航空工業集團可以了解F-22的部份技術資料，但在具體設計上，仍需要靠自身實力。

首先，殲-20內置彈艙相對座艙的位置較遠，而F-22內置彈艙與座艙間距較近，這主要是由於兩款戰機前機身和進氣道設計不同所致。F-22前機身較短，並採用了傳統設計的尖脊（Caret）進氣口，因此進氣道可以在進口初始段，就進行水平和垂直方向偏轉，好為側彈艙和機腹主彈艙騰出空間。

相對的，殲-20前機身較長，加上採用無邊界層隔道超音速進氣道（diverterless supersonic inlet, DSI）設計，而其進氣道內側的三維鼓包要深入到進氣道內，因此側彈艙和機腹主彈艙位置只能向後延長。

不過，分析指出，這也有個好處，那就是殲-20的內置彈艙更接近機身氣動中心位置。這樣一來，在內置彈艙掛載的彈藥發射後，因而產生的重心變化對機身穩定的影響較小。此外，由於更長的機身設計，殲-20的機腹主彈艙長度也略大於F-22。

至於在殲-20機腹主彈艙的細節設計上，可以看到採用了與F-22相同的6個預設掛點，而且現有4枚中遠距攔射空對空飛彈之間的間距也比較大。而這也側面證明了殲20同樣能掛載6枚中遠距攔射空對空飛彈，並根據不同的作戰需求加以調整。

在掛架方面，殲-20和F-22機腹主彈艙所採用的，是經過特殊設計的垂直彈射發射型掛架。而它最主要的功能，在於將中遠距攔射空對空飛彈彈射出彈艙，之後飛彈再進行點火。分析認為，殲20機腹主彈艙掛載4枚中遠距攔射空對空飛彈，既能滿足空對空作戰的最低需求，也能減少2具垂直彈射發射型掛架的重量，對目前的服役狀態來說較為明智。

此外，殲-20的側彈艙設計與F-22截然不同。由於側彈艙內一般都掛載近距格鬥空對空飛彈，而這類飛彈所採用的紅外熱成像導引頭需要在「發射前鎖定」，因此洛克希德馬丁（Lockheed Martin）經過權衡，在F-22上採用了開艙發射模式。此外，為了避免飛彈的火箭發動機火焰燒蝕彈艙內部，還特別設置了擋焰板。

當然，為了配合近距格鬥空對空飛彈的開艙發射，F-22戰機的火控系統可以利用機載火控雷達，預先為飛彈的紅外熱成像導引頭指引目標，使飛彈在側彈艙打開的瞬間便截獲目標、發射，接著彈艙艙門便迅速關閉。

分析指出，這設計可說是有利有弊，尤其是在近距格鬥空戰時，解放軍戰機與敵機都在迅速移動，位置交換十分頻繁，其實並不能保證近距格鬥空對空飛彈一開艙時，就能截獲目標。而縱使一開始就截獲，一旦目標擺脫導引頭視場，也無法發射。這時F-22要不是收回飛彈，要不然就是繼續開艙，直到再次鎖定目標。而殲20側彈艙設計就很巧妙地避開了這個問題，它的旋轉掛架可以保證側彈艙艙門關閉後，依舊讓近距格鬥空對空飛彈保持在機身外側，持續跟蹤並鎖定目標，直到滿足發射條件。

(中時電子報)