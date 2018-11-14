泰式好滋味！香茅廚全新「鴛鴦鍋」暖胃又款心

全新「泰式鴛鴦鍋火鍋饗宴」開胃菜加湯品（4選2），建議2~3人分享品嘗，售價1880元＋10％／套。（徐力剛攝）

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「塔香龍蝦檳榔花」蝦肉扎實有彈性，售價1380元＋10％／道。（徐力剛攝）
「魚酥青蘋一口香」口感清爽無負擔，售價460元＋10％／道。（徐力剛攝）
創意餐點「奶油椰酥鮮蝦盅」以新鮮椰子殼裝盛，酥炸蝦肉帶有淡淡甜味，售價520＋10％／道。（徐力剛攝）

時序入冬，氣溫逐漸降低，香茅廚以暖心鍋物驅除涼意，全新「泰式鴛鴦鍋火鍋饗宴」即日上市，以酸辣苳荫功、南薑椰奶、清新香茅及綠咖哩4種特色湯底，增添鍋物品嘗樂趣。

火鍋精華在於高湯，4款湯底以老母雞為基底，加入南薑、香茅、檸檬葉及新鮮時蔬久熬，其中「綠咖喱」添加綠辣椒、甲猜及椰奶，口感濃郁帶有辣感，是款百搭湯頭;「南薑椰奶」則混合椰漿、魚露、蔬果製作，適合不嗜辣饕客。「泰式鴛鴦鍋火鍋饗宴」可同時選擇2種湯底，搭配霜降無骨牛肉盤、精選台灣黑豬肉盤和澎湖綜合海鮮3選1，時令蔬菜盤與養生菇盤享用，建議2~3人分享食用，帶來舌尖上的全新感動。

創意料理「塔香龍蝦檳榔花」將斯里蘭卡龍蝦裹上薄粉入鍋油炸，混搭辣椒、蒜頭和檳榔心以大火快炒，起鍋前加入泰式辣椒膏、魚露提味，酥炸麵衣與微辣醬汁充分混合，肉質Q彈帶勁，讓人愈吃愈涮嘴，品嘗時別忘了與檳榔花苞一同享用別有滋味。另道「魚酥青蘋一口香」看準青蘋果酸度高特性，有效中和魚酥油膩感，加入櫻花蝦、腰果與沙拉增添風味，最後以小湯匙裝盛，入口更便利。

「紅咖哩鮮魚蒸」以日式蒸蛋為靈感，加入甲猜絲、香茅、檸檬葉、椰肉、辣椒、比目魚片，佐以比例2:1鴨蛋與雞蛋，再以芭蕉葉襯底蒸熟，比目魚軟嫩入口即化，濃郁椰香與芭蕉葉香氣交織著紅咖哩香辣感，搭配白飯品嚐滋味一絕。「奶油椰酥鮮蝦盅」將草蝦薄粉酥炸，與蒜酥、椰子粉、洋蔥末、辣椒丁、奶油拌炒，再以椰水帶出香氣。

歡慶新鍋上市，同步祭出「丸丸樂」優惠活動，即日起至2019年2月底，凡點購雙人鴛鴦鍋，拍照打卡上傳臉書或IG，設定公開標記香茅廚（cheflemongrass），即贈台灣在地好丸仔乙盤。

(中時 )

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