海碩女網賽》球迷加油有動力「小鋼炮」爭氣逆轉勝

2018年11月14日 17:14 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018台北海碩女網賽，獲得外卡參加單、雙打會內賽的18歲「小鋼炮」梁恩碩，繼昨天雙打第一輪和另一位台將李亞軒攜手獲勝後，今天在單打第一輪，克服落後一盤的劣勢，連得8局奠定勝基，最終3：6、6：0、6：3逆轉勝，讓特地在上班日午後進場替她加油的球迷相當開心。

梁恩碩指出，自己今天第一盤失誤較多，第二盤經過教練提醒，開始變換節奏， 失誤明顯也降低，接發上多注意對手朝她發的近身球，慢慢把氣勢拉到自己這邊，「而且現場蠻多觀眾替我加油，讓我打起來更有動力。」

去年梁恩碩首次參加海碩盃，只有和前輩詹謹瑋聯手出征女雙，今年一口氣單、雙打都獲得外卡直接打會內賽，而海碩盃是WTA巡迴賽少有的室內賽及人工地墊賽事，被問到場地適應問題，梁恩碩回應：「國外比賽必較少室內場地，比賽場地用鋪的又更少，接縫處有些地方球會加速，必須多留意，至於燈光上，其中一邊有些燈太亮，眼睛移開後會突然一片黑，可能是比較難適應的地方。」

按照原本的籤表，梁恩碩本來第二輪最有可能遇上同樣接受教練馬偉開訓練的「師姐」鄭賽賽，不過鄭賽賽今天上午練球出現受傷情形、無奈宣布退賽，香港選手吳筠柔臨時頂上空缺，首輪不敵「希臘字母姐」格拉瑪蒂科普魯（Valentini Grammatikopoulou），梁恩碩說：「比賽開始後才知道鄭賽賽傷退，對手換人我內心感覺還好，就是一樣上場面對比賽，做好我該做的。」

今天海碩女網賽也有一組雙打退賽，由地主選手葛藍喬安娜/李花塵遞補參賽，可惜已兩個3：6飲恨印度組合，無緣更上層樓。

(中時電子報)