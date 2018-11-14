影》醫大生山難訴國賠 消防隊無過失免賠266萬多元定讞

（資料/中天新聞）
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張博崴攀登白姑大山失蹤，張的父母認為消防單位搜救不力，訴請國家賠償。最高院裁定消防單位免賠定讞。(報系資料照)

中山醫學大學學生張博崴7年前獨自攀登白姑大山失蹤，53天後才被找到遺體，張的父母訴請國家賠償；一審認定南投縣消防局誤判失蹤地點、虛耗人力等疏失，判決須賠償266萬多元，高院改認定消防局沒有疏失逆轉改判免賠，案經上訴，最高法院駁回定讞。

最高法院判決南投消防局免賠的原因，是認為消防人員當時有查看那個山谷沒有看到有人滑落的跡象，按照消防人員平均注意義務，並沒有違反善良管理人義務，且張男打電話給女友求助後，隔天一早消防人員上山救援並沒有延誤。

此外，張男打電話的位置由於山區廣大定位不易，消防局獲北市警方轉告基地台位置後有定位搜尋，且後來張男也離開原本定位的位置，最高法院認定南投縣消防局以上三個解釋，認定不須負國賠責任，維持二審判決。

張博崴2011年2月27日申請登山許可後，獨自攀登南投白姑大山， 隔天下午他打電話向女友表示好像迷路，但應可自行走出白姑山，直 到晚間仍未回家，女友電知張的父母，隨後向警方報案。

警消據報後，出動600多人次，展開近年最大規模搜山救援行動， 但經長達51天搜救均無所獲，直到同年4月19日，1名山友入山，在消 防局聲稱已搜過的溪谷，發現張的遺體，身旁還有遺書，張的父母不 能接受這樣結果，提起國賠訴訟。

(中時 )

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