CPTTP年底生效 鄧振中：成員國要想方法接納新成員

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跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將於今年底生效，行政院政務委員鄧振中今天表示，對於成員國來說，總是要想出方法接納新會員。國發會主委陳美伶則說，要趁著這次APEC會議期間，表達台灣的需求。

越南、澳洲、紐西蘭、加拿大在最近2個月內批准CPTPP，批准國家達到7國，年底就要生效。鄧振中說，非APEC成員國的英國與哥倫比亞也都表示要參加CPTPP，對於成員國來說，總是要想出方法接納新會員，整個社會對於台灣要參加CPTPP的共識很強，至於說這次APEC期間能帶什麼成果，很大關鍵是成員國之間對這事情的討論到什麼地步。

鄧振中指出，明天的部長級年會上會表達台灣希望能多加入區域經濟整合，同時也想聽一聽其他會員對我們有什麼看法，或是希望台灣還要再多做些什麼。

陳美伶說，她與鄧振中在部長級年會上會分頭進行，盡可能向更多國家表達台灣的需求。「一年一次的APEC，大家都平起平坐，大家都是平等的，要好好利用這樣的機會。」她又說，碰到中國官員的話也會自然互動，不會排斥。

媒體詢問今年APEC期間我方會安排多少場雙邊會議？陳美伶表示，我方還在努力安排中，但絕對不會比去年少。去年APEC我方共有4場雙邊論壇。

(中時 )

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