全昭旻為戲住孤島兩個月 超渴望披薩和漢堡

2018年11月14日 17:19 時報周刊 張毓琪

何正民（左1）未上島拍攝，李相燁（左2） 、全昭旻 （右2）和金知碩 （左2）直說他沒義氣。KKTV提供

《Running Man》全昭旻變身地表最強村姑！新戲《超級巨星柳白》今天(14號)在首爾永登浦舉行新戲記者會，全昭旻笑著表示住在孤島兩個月最期待的莫過於等「救濟」食物到來，最想吃披薩和漢堡。男主角金知碩為戲在三個月內狂瘦6公斤，搞笑表示能瘦下來都是靠大家拼命傳授撇步，不過也忍不住訴苦說一場跟山羊對看的戲讓他快要崩潰

為了打開觀眾新視野，韓劇《超級巨星柳白》特別拉到全羅南道莞島拍攝，該拍攝地距首爾往返需要8個小時，劇組有將近兩個月的時間都住在島上拍攝。全昭旻卻笑說，島上過著相當傳統的生活，雖然自己飾演開便利商店的村姑，但其實島上根本沒有便利商店，讓她在拍攝期間非常想吃披薩、漢堡以及冰淇淋等都市食物，每個禮拜最期待的莫過於補給品送到島上的時間，不過也因為吃得相當「簡單」，全昭旻笑稱：「在島上拍攝期間反而對減肥相當有幫助呢。」

提到減肥，導演劉鶴贊頻頻稱讚金知碩，透露他為了劇中角色減肥並且狂練腹肌，每當到了放飯時間大家狂吃的時候，卻看金知碩得忍住不吃覺得他很辛苦也很專業。金知碩表示，他從三個月前開始認真減肥練腹肌，一路下來也瘦了6公斤，不過這其中的最大功臣莫過於全昭旻有個當健身教練的親弟弟，一直對他「碎碎唸」要如何練出好身材，而且李相燁有建議他去買當紅的氣炸鍋，研究無油健康料理，有這樣滿滿的同事愛讓他相當感激。不過金知碩也忍不住「委屈」地說，雖然全昭旻為戲得跟野豬對尬很犧牲，但自己拍的第一場戲竟然是跟山羊演對手戲，要跟山羊對看但沒想到山羊相當不受控，讓他好崩潰，也成為令他印象深刻的橋段。

男配角何正民搞笑透露，因為戲份的關係他全程都在首爾拍攝，所以今天記者會上眾演員們講的內容他都是第一次聽到而感到很神奇，眾人聞言都笑他沒有一起在島上「共患難」不夠義氣。不過何正民說他在劇中飾演的角色有參考ZE:A帝國之子的黃光熙，看到他為了效果而欺負任時完的模樣覺得很有趣，在演戲的時候就會想像自己是「黃光熙上身」，希望大家會喜歡他的表現。而李相燁也趕搭最近空氣污染嚴重的話題，表示該戲有清新的環境以及歡樂的劇情，希望在空污情況嚴重的期間為大家帶來身心靈的舒緩，《超級巨星柳白》KKTV 11/17起每周六12:00更新。

(時報周刊)