基隆》太拚！候選人勤跑基層 慘遇各種「另類職災」

基隆市議員俞叁發（左）、議員候選人張秉鈞（中）、里長陳漢昭（右）在勤跑選民服務時，卻不慎遇到各種「另類職災」，態度十分敬業。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時

選舉到來，候選人各個行程滿檔，從早到晚掃街拜票、服務選民，難免遇到另類的「職業災害」！基隆市議員俞叁發日前在拜票時，就不小心撞到廣告招牌，造成胸部、腳踝受傷，無法鞠躬彎腰；議員候選人張秉鈞因為跑行程太操勞，導致膝蓋十字韌帶斷裂而住院；新西里長陳漢昭更在勘災過程中掉進水溝，腿上的肉慘被削掉一塊。

「完了，早上要站路口，無法彎腰鞠躬了！」國民黨安樂區議員俞叁發5日晚間在麥金路拜票時，一個不小心撞到人行道上的鐵製廣告招牌，導致他整個人跌倒在地，疼痛難耐，事後發現自己肋骨挫傷、腳踝也扭傷，但對於傷勢，他卻比較在乎隔天無法向選民「大動作」鞠躬彎腰，深怕有失禮數。

民進黨中山區議員候選人張秉鈞7月間在跑選民服務的行程時，因為膝蓋關節不堪負荷，造成舊疾復發、十字韌帶斷裂，他當下忍著疼痛，仍堅持跑完行程，之後才獨自抽空去看病，醫生告訴他發炎水腫太嚴重，必須住院動手術，並靜養2到3周。不過張秉鈞躺在病床上時，仍不忘即時回覆選民的陳情，交辦給助理處理。

9月9日雨彈炸基隆，中山區新西街災情最為嚴重，12小時內連淹3次，新西里長陳漢昭當時忙得焦頭爛額，趕緊幫助里民拿沙包去堵大水，豈料腳突然滑進水溝內，導致他的小腿硬生生被削掉一塊肉，當場血流如注。但他卻強忍著痛，用膠布簡單包紮後，堅持等救完災後，才去醫院打破傷風，讓人感到十分敬業。

(中時 )

CPTTP年底生效 鄧振中：成員國要… 台中》車隊掃街衝刺選票 盧秀燕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。