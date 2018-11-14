基隆》太拚！候選人勤跑基層 慘遇各種「另類職災」

2018年11月14日 17:25 中時 張穎齊

選舉到來，候選人各個行程滿檔，從早到晚掃街拜票、服務選民，難免遇到另類的「職業災害」！基隆市議員俞叁發日前在拜票時，就不小心撞到廣告招牌，造成胸部、腳踝受傷，無法鞠躬彎腰；議員候選人張秉鈞因為跑行程太操勞，導致膝蓋十字韌帶斷裂而住院；新西里長陳漢昭更在勘災過程中掉進水溝，腿上的肉慘被削掉一塊。

「完了，早上要站路口，無法彎腰鞠躬了！」國民黨安樂區議員俞叁發5日晚間在麥金路拜票時，一個不小心撞到人行道上的鐵製廣告招牌，導致他整個人跌倒在地，疼痛難耐，事後發現自己肋骨挫傷、腳踝也扭傷，但對於傷勢，他卻比較在乎隔天無法向選民「大動作」鞠躬彎腰，深怕有失禮數。

民進黨中山區議員候選人張秉鈞7月間在跑選民服務的行程時，因為膝蓋關節不堪負荷，造成舊疾復發、十字韌帶斷裂，他當下忍著疼痛，仍堅持跑完行程，之後才獨自抽空去看病，醫生告訴他發炎水腫太嚴重，必須住院動手術，並靜養2到3周。不過張秉鈞躺在病床上時，仍不忘即時回覆選民的陳情，交辦給助理處理。

9月9日雨彈炸基隆，中山區新西街災情最為嚴重，12小時內連淹3次，新西里長陳漢昭當時忙得焦頭爛額，趕緊幫助里民拿沙包去堵大水，豈料腳突然滑進水溝內，導致他的小腿硬生生被削掉一塊肉，當場血流如注。但他卻強忍著痛，用膠布簡單包紮後，堅持等救完災後，才去醫院打破傷風，讓人感到十分敬業。

(中時 )