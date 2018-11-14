台中》車隊掃街衝刺選票 盧秀燕公布反空汙CF

國民黨台中市長候選人盧秀燕（右二）在競選總部主委江啟臣（左）、副主委楊瓊瓔（左二）及總幹事顏寬恒（右）陪同下，展開車隊掃街。（林欣儀攝）

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國民黨台中市長候選人盧秀燕（左二）14日展開車隊掃街遊行，向選民請託支持。（林欣儀攝）

呼籲台中市民在11月24日站出來投票、用選票挺自己的肺，國民黨市長候選人14日發表「反空汙CF」，透過影片闡述民進黨政府的錯誤能源政策，讓民眾受害，盧秀燕接著馬不停蹄展開車隊掃街，向選民請託。民進黨候選人林佳龍團隊則抨擊盧的做法只是選舉操弄、用「嘴巴說」，無法救空氣。

盧秀在競選總部主任委員江啟臣、副主任委員楊瓊瓔及總幹事顏寬恒、醫師陳國光陪同下發表「反空汙CF」，影片中闡述中央能源政策錯誤、地方政府軟弱無能，讓大家必須戴著口罩出門。盧秀燕說，戴口罩絕非台中人的宿命，呼籲在地民眾、北漂游子都能透過選票挺身而出，用選票救台中的空氣。

「藍藍的天，白白的雲…」楊瓊瓔則在記者會現場唱起童歌，她說，台中的空氣以前就像歌詞描寫的美好，但最近陪盧秀燕去市場掃街拜票，有媽媽抱著盧、說「我不要再戴口罩了」，但她的臉上卻是戴著口罩，盧秀燕提出許多對抗空汙政策，呼籲選民票投盧秀燕、挺自己的肺。

盧秀燕接著展開車隊掃街拜票，與太平區市議員候選人賴義鍠、李麗華組成「太平勝勢」團結車隊，沿途不斷向選民請託，有商家聽到宣傳車的廣播、特別到門口向盧秀燕比出OK手勢，盧秀燕則鞠躬回禮。

對於盧陣營發表「反空汙CF」，台中市政府環保局長白智榮反擊指出，空汙治理是嚴肅的政策，不應淪為選舉議題操弄，且用嘴巴說說無法救空氣，林佳龍上任後推動各項空汙改革政策，已經累積成效，中央空品監測數據都可客觀證明。

(中時 )

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